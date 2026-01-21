Termina la tregua política: la oposición exige explicaciones al Gobierno por los accidentes de tren en Adamuz y Gelida

Termina el 'fair play' entre partidos políticos tras el accidente de tren en Adamuz, que ha causado al menos 42 fallecidos, y el descarrilamiento de un tren en Cataluña, que también ha dejado un fallecido. PP y Podemos exigen eplicaciones al Gobierno sobre el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y los cambios anunciados en la velocidad en algunos tramos de la red. Junts per Catalunya, por su parte, ha pedido ya la comparecencia del mimistro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso y en el Senado.

Son varios los dirigentes del Partido Popular que han comenzado a apuntar al Ejecutivo tras los dos accidentes de tren ocurridos en España. Por ejemplo, el propio líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en la red social X que "esto es demasiado".

Imagen de la publicación de Alberto Núñez Feijóo en X. CABRERA COLON, ALEJANDRO Red social X

Este miércoles, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo también ha revelado que su formación ha enviado una carta a Óscar Puente para que dé "las explicaciones necesarias". "Nos hemos dirigido por carta a Puente por la preocupación de las infraestructuras en nuestro país", ha sostenido.

Bravo, asimismo, ha dicho que es "muy grave" que el ministro esté canviando la versión del suceso en Adamuz, y ha lamentado que el Gobierno esté filtrando información "para desviar la atención sobre varias cuestiones".

Se suma la portavoz en el Congreso de los populares, Ester Muñoz, quien se ha mostrado muy crítica en redes sociales. "Es gravísimo. Explicaciones y decisiones ya", ha dicho en referencia a las limitaciones de velocidad que ha anunciado Adif en algunos tramos de la red ferroviaria de nuestro país. En otra publicación, se ha preguntado "¿En manos de quién estamos?.

Fuentes populares añaden que con el accidente de Angrois, "Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, llamó a Rubalcaba, líder de la oposición"; y en contraposición, explican que "ni Sánchez ha llamado a Feijóo ni Puente le quiso acompañar ayer en su recorrido por Adamuz". Sostiene, además que el Gobierno "está manipulando".

Abascal: "La corrupción mata" Vox era hasta ahora el el único partido que no había cancelado su agenda política con motivo de la tragedia ocurrida en Adamuz. Su líder, Santiago Abascal, ha vuelto a culpar al Gobierno "corrupto y mentiroso" de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y ha exigido "respuestas". "La corrupción mata", ha incidido en un encuentro informativo este miércoles. Abascal ha sostenido que su obligación como político es "denunciar la corrupción y la mentira que gobierna" España y reclamar explicaciones sobre la "tragedia descomunal" en Andalucía. 00.44 min El Gobierno defiende que viajar en tren es seguro y Vox insiste en sus críticas También ha asegurado que "Renfe y Adif son los principales receptores de fondos europeos Next Generation" y se ha preguntado si ese dinero se ha destinado a la revisión y el mantenimiento de las vías. "Me parece que esto hay que denunciarlo, y el luto y el silencio no puede servir para no denunciar que la corrupción mata", ha dicho el dirigente de ultraderecha.

Junts solicita la comparecencia de Puente por el accidente en Gelida Junts per Catalunya también rompe la tregua política y ha solicitado la comparecencia urgente del ministro Puente en el Congreso y en el Senado por la "crisis de los Rodalies en Cataluña" tras el accidente ocurrido este martes por la noche en la línea 4 del tren de Rodalies en Gelida en el que ha fallecido el maquinista y ha habido numerosos heridos. La portavoz de la formación en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, ha solicitado la comparecencia del ministro en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso alegando "la crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña". Por su parte, Eduard Pujol, por adjunto de Junts en el Senado ha pedido que Puente comparezca también en la Comisión de Transportes de la Cámara Alta.

Podemos pide que el Gobierno se explique "pormenorizadamente" Por su parte, des de Podemos exigen al Gobierno que dé explicaciones "pormenorizadamente", sobre todo por las limitaciones de velocidad que ha impuesto Adif en algunos tramos de la red ferroviaria española. El portavoz del partido, Pablo Muñoz, ha sostenido en redes sociales que "es necesaria la máxima transparencia". La secretaria general de la formación, Ione Belarra, también ha hecho sus peticiones al Ejecutivo tras el accidente en Adamuz. En su caso, con un vídeo de X ha pedido "intervenir los precios abusivos del billetes de avión, alquiler de coches y cualquier otro que quiera aprovecharse de esta terrible situación para hacer negocio". "Los buitres no pueden imponerse en medio de la tragedia", ha remarcado.