La reputación de la red ferroviaria española, en el punto de mira tras el accidente de Adamuz
- Es un modelo para muchos países, pero que no se libra de accidentes como el sucedido el pasado domingo
- Los expertos consultados recomiendan ser transparentes y no repetir los errores de Angrois en 2013
La alta velocidad entre Madrid y Sevilla es un ejemplo de éxito. En el año 2009, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ponía como ejemplo nuestra red ferroviaria. Es un modelo para muchos países, pero que no se libra de accidentes como el sucedido en Adamuz el pasado domingo.
La tragedia ha avivado los temores de que se repita una situación similar y la pregunta que surge es: ¿Cómo hacer frente a esta desconfianza y también a una crisis reputacional que afecta a varios operadores?
"Tenemos que ser transparentes y centrarnos en las necesidades de esas personas que se han visto afectadas", ha señalado en una entrevista en TVE la experta en comunicación de crisis de Señor Lobo & Friends, María Luisa Moreo.
En la misma línea se posiciona el profesor de Publicidad de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Montañés: "Lo antes posible descubrir las causas y comunicarlas, que la gente pueda recuperar la confianza".
No repetir los errores de Angrois en 2013
Esto, aseguran los expertos consultados, es lo que no hicieron con el accidente del Alvia en Angrois en 2013: "Se tardó mucho tiempo en descubrir bien por parte de la gente qué había pasado y sobre todo tener la confianza de que no volviera a pasar", apunta Montañés.
Por su parte, la gestión de los accidentes aéreos de Spanair en 2008 y el de Germanwings en 2015 fue distinta. "Spanair fue una compañía que se vio obligada a cerrar por su malísima gestión del accidente", apunta María Luisa Moreo. Mientras que, en el caso de German Wings, "desde el primer momento mostró empatía, mostró transparencia y finalmente cambió sus protocolos", añade.
En cualquier caso, lo que los analistas no esperan es que este accidente de córdoba haga perder viajeros a la alta velocidad, que sigue siendo una de las formas más seguras de desplazarse.
Según el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, "hasta hora no hay al menos incoherencia entre los diferentes mensajes", por lo que no cree que haya una pérdida de viajeros "salvo que se gestione muy mal".