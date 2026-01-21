La reputación de la red ferroviaria española, en el punto de mira tras el accidente de Adamuz

La alta velocidad entre Madrid y Sevilla es un ejemplo de éxito. En el año 2009, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ponía como ejemplo nuestra red ferroviaria. Es un modelo para muchos países, pero que no se libra de accidentes como el sucedido en Adamuz el pasado domingo.

La tragedia ha avivado los temores de que se repita una situación similar y la pregunta que surge es: ¿Cómo hacer frente a esta desconfianza y también a una crisis reputacional que afecta a varios operadores?

"Tenemos que ser transparentes y centrarnos en las necesidades de esas personas que se han visto afectadas", ha señalado en una entrevista en TVE la experta en comunicación de crisis de Señor Lobo & Friends, María Luisa Moreo.

En la misma línea se posiciona el profesor de Publicidad de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Montañés: "Lo antes posible descubrir las causas y comunicarlas, que la gente pueda recuperar la confianza".