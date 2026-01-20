Los muertos en el accidente de trenes de Adamuz suben a 41 tras hallar un cuerpo al retirar un vagón del Iryo

El número de muertos en el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, en Córdoba, se ha elevado a 41. El último cuerpo se ha encontrado este martes al retirar uno de los vagones del Iryo accidentado en primer lugar, según ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en Las mañanas de RNE.

Puente ha pedido esperar a la investigación, que se encuentra en una fase "muy inicial", antes de sacar conclusiones sobre lo ocurrido. "Todo lo que se está haciendo hasta ahora es especular", ha insistido el ministro, que ha reiterado que el equipo científico debe determinar si las "roturas de carril" encontradas en las vías son "la causa del accidente o una consecuencia del descarrilamiento".

De momento, en la zona de la tragedia, continúan las identificaciones y los trabajos para retirar los trenes descarrilados. No obstante, la Guardia Civil ha pedido retener en el lugar el coche seis de Iryo, el que descarriló, puesto que todavía no se ha examinado y puede arrojar luz sobre las causas del siniestro.

"La complejidad mayor estriba en asentar las grúas, que son de 300 toneladas (…) La zona donde está el tren Alvia es muy, muy escarpada", ha explicado Puente sobre las labores allí.

18.26 min Óscar Puente: "Las víctimas merecen saber qué ha pasado y vamos a llegar hasta el final"

39 personas siguen hospitalizadas, 13 en la UCI Además de los 41 fallecidos, 122 personas resultaron heridas en el accidente, de las que 39 personas continúan ingresadas en el hospital, 35 adultos y cuatro niños. Entre ellos, 13 pacientes, todos mayores de edad, permanecen en la unidad de cuidados intensivos (UCI), según ha detallado la Junta de Andalucía en su último reporte. El pasado domingo, un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló a las 19:40 horas con 317 personas a bordo. Invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un Alvia de Renfe con unos 184 pasajeros que había partido desde Madrid y se dirigía a Huelva.