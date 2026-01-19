Puente pide esperar a la investigación tras el accidente de Adamuz: "Que haya un carril roto no abona una tesis u otra"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido esperar a que se complete la investigación sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 40 personas muertas. "Es extrañísimo, un descarrilamiento de cola en una recta, sin excesos de velocidad y circulando bastante por debajo del límite que la vía permite. Es bastante extraño que en una recta el tren descarrile por la parte de atrás, todas las hipótesis están abiertas, tenemos que esperar a la investigación", ha señalado Puente en una entrevista en TVE.

Por la vía habían pasado "otros tres trenes 20 minutos antes", ha apuntado el ministro en la entrevista. "El propio tren Iryo había pasado al menos cinco de sus ocho coches por ese mismo punto, por tanto no parece que el carril estuviera roto en ese mismo momento. De romperse la vía, sería al pasar el sexto coche. Otra posibilidad es que el tren, al descarrilar, rompe el carril. Que haya carril roto es un dato más, pero no abona una tesis por encima de otra. Hay un hecho cierto: hay un carril roto en muchos puntos. La madre del cordero es saber si esa es la causa o la consecuencia", ha afirmado.

Preguntado por si pudo haber algún defecto en las obras terminadas recientemente en esa vía, Puente ha dicho que la investigación dirá qué ha ocurrido. "Sí tengo que decir que las obras en ese tramo concluyeron en mayo del año pasado, no es una obra en términos de argot ferroviario que esté en la primera etapa de su construcción. Era una vía nueva, pero ya con rodaje más que suficiente para descartar pecados de juventud que se producen en los primeros días y que se detectan. Ni sistemas de seguridad, ni trenes que han pasado con anterioridad han sufrido alguna incidencia, ni reportadas anomalías", ha explicado.

Respecto a las incidencias que Adif había señalado en ese tramo en los meses previos, el ministro ha apuntado que "esos reportes de incidencia en infraestructura" son una garantía de seguridad y que no tienen correlación ninguna por lo ocurrido.