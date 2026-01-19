Marlaska confirma que hay 40 cadáveres recuperados y tres cuerpos atrapados en los vagones del accidente de Adamuz

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este lunes a TVE que el balance provisional del accidente ferroviario de Adamuz asciende a 40 cadáveres recuperados, a los que hay que añadir otros tres que permanecen todavía atrapados bajo los vagones del tren Alvia. Según ha detallado, constan 43 denuncias por desaparición, una coincidencia que permite pensar que la cifra de víctimas mortales no va a pasar de esas 43, si bien se mantienen abiertas todas las cautelas hasta que finalicen por completo las labores de rescate y el levantamiento de los convoyes siniestrados.

Grande-Marlaska ha explicado que, de los 40 cuerpos localizados, 37 ya han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde avanzan los trabajos de identificación. Hasta las 19:00 horas se habían practicado 23 autopsias, lo que ha permitido identificar a siete víctimas mediante huellas dactilares. Los tres cadáveres restantes continúan en el interior de los vagones delanteros del tren Alvia, y el ministro ha señalado que se espera que puedan ser excarcelados en cuanto lo permitan los trabajos técnicos y trasladados posteriormente al Anatómico Forense.

El ministro del Interior ha explicado que aquellos cadáveres que por cualquier circunstancia no pudieran ser identificados por las huellas dactilares, "que es lo más rápido", lo serían a través de muestras de ADN recopiladas en las oficinas de la Guardia Civil abiertas en Málaga, Córdoba, Sevilla y Madrid.

Preguntado por la duración del operativo desplegado y el reestablecimiento de las vías y comunicaciones entre Madrid y Andalucía, Marlaska ha avanzado que mantendrán a los equipos "hasta que haya una mínima normalidad", si bien ha reconocido que "para las víctimas y las familias nunca va a llegar por desgracia".

Al mismo tiempo, ha agradecido la "colaboración y coordinación a la que han hecho referencia tanto el presidente del Gobierno como el presidente de la Junta de Andalucía esta mañana". "Desde el primer momento, desde el minuto uno, todos los servicios fueron activados", ha destacado.

Al igual que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, Marlaska ha calificado el accidente de "extraño" y "complicado de dilucidar". "Ha sido en una recta, en una zona que no era una zona de ningún cambio, de ninguna señalización. Los trenes, como se ha determinado, circulaban a una velocidad inferior", ha recordado el ministro, que ha evitado hacer elucubraciones y ha remitido a los futuros avances de la investigación.