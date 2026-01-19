Marlaska confirma que hay 40 cadáveres recuperados y tres cuerpos atrapados en los vagones del accidente de Adamuz
- Según ha informado el ministro del Interior, coincide con el balance de 43 denuncias por desaparición
- El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha detallado que hay además 39 personas hospitalizadas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este lunes a TVE que el balance provisional del accidente ferroviario de Adamuz asciende a 40 cadáveres recuperados, a los que hay que añadir otros tres que permanecen todavía atrapados bajo los vagones del tren Alvia. Según ha detallado, constan 43 denuncias por desaparición, una coincidencia que permite pensar que la cifra de víctimas mortales no va a pasar de esas 43, si bien se mantienen abiertas todas las cautelas hasta que finalicen por completo las labores de rescate y el levantamiento de los convoyes siniestrados.
Grande-Marlaska ha explicado que, de los 40 cuerpos localizados, 37 ya han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde avanzan los trabajos de identificación. Hasta las 19:00 horas se habían practicado 23 autopsias, lo que ha permitido identificar a siete víctimas mediante huellas dactilares. Los tres cadáveres restantes continúan en el interior de los vagones delanteros del tren Alvia, y el ministro ha señalado que se espera que puedan ser excarcelados en cuanto lo permitan los trabajos técnicos y trasladados posteriormente al Anatómico Forense.
El ministro del Interior ha explicado que aquellos cadáveres que por cualquier circunstancia no pudieran ser identificados por las huellas dactilares, "que es lo más rápido", lo serían a través de muestras de ADN recopiladas en las oficinas de la Guardia Civil abiertas en Málaga, Córdoba, Sevilla y Madrid.
Preguntado por la duración del operativo desplegado y el reestablecimiento de las vías y comunicaciones entre Madrid y Andalucía, Marlaska ha avanzado que mantendrán a los equipos "hasta que haya una mínima normalidad", si bien ha reconocido que "para las víctimas y las familias nunca va a llegar por desgracia".
Al mismo tiempo, ha agradecido la "colaboración y coordinación a la que han hecho referencia tanto el presidente del Gobierno como el presidente de la Junta de Andalucía esta mañana". "Desde el primer momento, desde el minuto uno, todos los servicios fueron activados", ha destacado.
Al igual que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, Marlaska ha calificado el accidente de "extraño" y "complicado de dilucidar". "Ha sido en una recta, en una zona que no era una zona de ningún cambio, de ninguna señalización. Los trenes, como se ha determinado, circulaban a una velocidad inferior", ha recordado el ministro, que ha evitado hacer elucubraciones y ha remitido a los futuros avances de la investigación.
39 personas hospitalizadas
En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha subrayado también a TVE que el principal objetivo en estos momentos es localizar e identificar a todas las víctimas con plenas garantías jurídicas, un proceso que requiere autorización judicial antes de informar a las familias. Moreno señalaba la coincidencia entre las 40 personas fallecidas identificadas y las 40 denuncias iniciales de desaparición, lo que permitía “esperar y desear que, cuando se puedan levantar el vagón 1 y el vagón 2 del Alvia, no haya ningún fallecido más”, aunque insistía en que no se podrán confirmar los datos definitivos hasta concluir esas tareas.
En cuanto a los heridos, el presidente andaluz detallabaque el último parte sanitario cifra en 39 las personas hospitalizadas, lo que supone un descenso respecto a las últimas horas tras haberse concedido el alta médica a diez pacientes. En las unidades de cuidados intensivos permanece una persona más que en el parte anterior, aunque Moreno ha señalaba que, en principio, ninguno de los ingresados en la UCI corre peligro de perder la vida, si bien las lesiones que presentan son graves y requerirán procesos de recuperación largos y complejos.