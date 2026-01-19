Viajeros afectados por los trenes cancelados: desconcierto, improvisación y precios desorbitados en otros transportes

Patricia Navarro, de 44 años, y Brigida Roma, de 33, han pasado la noche en el hostal Alfaro, cercano a la estación de trenes de Atocha, en Madrid. "Nos atendió el dueño enseguida y fue muy amable", cuentan a RTVE Noticias este lunes. Esperan a un autobús con dirección a Córdoba que ha puesto RENFE a disposición de los viajeros afectados por la anulación de los trayectos de alta velocidad con destino a Andalucía por el trágico accidente ferroviario de este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. "Probablemente nos subamos y cuando lleguemos a Córdoba ya nos sabemos cómo lo haremos", confiesan.

Se conocieron ayer, en el tren de las 19.50 que las tenía que haber llevado a Málaga. Explican que estuvieron una hora en su asiento hasta que les comunicaron que no podían viajar a su destino. Se sentaban cerca e hicieron migas ante la adversidad. Patricia había venido a Madrid a hacer las oposiciones de Funcionario de Prisiones ("me han salido bien", dice) y Brigida había aterrizado en Madrid en un vuelo procedente de Bolivia, su país natal, junto a su hijo de siete años, para hacer tránsito y volver a Torremolinos, localidad en la que trabaja y donde el menor va al colegio.

Durante la entrevista, el niño duerme al lado de una columna situada en los alrededores de la oficina de Atención al Cliente de RENFE en Atocha, que está abarrotada de viajeros inquietos afectados por la anulación de los trenes. Le rodean varias maletas de gran tamaño que parecen muy cargadas. "Está muy cansado", dice la madre. Roma cuenta que antes de quedarse a dormir en Madrid barajaron compartir un Blablacar "pero estaba colapsado", tampoco encontraron autobuses y descartó coger un taxi o un coche alquilado porque están los precios disparados. "Unos viajeros que se sentaban cerca de nosotros contrataron ayer por la noche un taxi por 800 euros y se fueron a Málaga".

Lorena Marcos, Ana Crespo y Desiré Ortega están sentadas en el suelo de la oficina de RENFE junto a sus maletas. Son amigas de toda la vida. Ayer llegaron de un viaje de turismo por Egipto, han hecho noche en Madrid y han acudido temprano a Atocha para reclamar por su billete anulado de tren que las tendría que llevar este lunes a Jerez. "Preferimos venir físicamente para reclamar", dicen.

Han cogido turno para hablar presencialmente con personal de atención al cliente –durante la mañana, el tiempo de espera era de hora y media, según la compañía ferroviaria-. Cuentan que recibieron el correo electrónico de aviso de cancelación de su viaje ayer por la noche, sobre las 23:50, y que ya han recibido el dinero de la devolución del billete una vez lo solicitaron. Barajan la posibilidad de ir en autobús a Jaén, Granada o Almería, "pero está cada billete a 100 euros y pico".

Lorena Marcos, Ana Crespo y Desiré Ortega tenían este lunes un billete de tren con destino Jerez. Juan Calleja (RTVE Noticias)

Una responsable de atención a los usuarios de RENFE ha explicado a RTVE Noticias que además de poner a disposición de los clientes afectados autobuses con destino Córdoba para aquellos viajeros que tengan billete comprado para este lunes -no ha podido estimar el número de autobuses fletados ni si podrán asistir a todos los viajeros afectados-, habilitarán un servicio de lanzadera desde Córdoba a Villanueva de Córdoba a partir de este martes.

La responsable ha subrayado que a partir de mañana habrá un Plan Alternativo de Transporte extraordinario y que el tren de media distancia Madrid-Sevilla había salido esta mañana "con plazas sin reservar" y que es otra opción disponible –en su perfil en la red social X, RENFE ha anunciado que reforzará el servicio de sus trenes de Media Distancia en la línea Madrid-Extremadura-Sevilla, durante los próximos días, de martes a viernes-.