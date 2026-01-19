Viajeros afectados por los trenes cancelados: desconcierto, improvisación y precios desorbitados en otros transportes
- Cientos de viajeros afectados por la suspensión de trenes se agolpaban esta mañana en las oficinas de RENFE en Atocha
- Varias personas entrevistadas se quejan de la subida de precios en vuelos, autobuses y, sobre todo, en coches de alquiler
Patricia Navarro, de 44 años, y Brigida Roma, de 33, han pasado la noche en el hostal Alfaro, cercano a la estación de trenes de Atocha, en Madrid. "Nos atendió el dueño enseguida y fue muy amable", cuentan a RTVE Noticias este lunes. Esperan a un autobús con dirección a Córdoba que ha puesto RENFE a disposición de los viajeros afectados por la anulación de los trayectos de alta velocidad con destino a Andalucía por el trágico accidente ferroviario de este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. "Probablemente nos subamos y cuando lleguemos a Córdoba ya nos sabemos cómo lo haremos", confiesan.
Se conocieron ayer, en el tren de las 19.50 que las tenía que haber llevado a Málaga. Explican que estuvieron una hora en su asiento hasta que les comunicaron que no podían viajar a su destino. Se sentaban cerca e hicieron migas ante la adversidad. Patricia había venido a Madrid a hacer las oposiciones de Funcionario de Prisiones ("me han salido bien", dice) y Brigida había aterrizado en Madrid en un vuelo procedente de Bolivia, su país natal, junto a su hijo de siete años, para hacer tránsito y volver a Torremolinos, localidad en la que trabaja y donde el menor va al colegio.
Durante la entrevista, el niño duerme al lado de una columna situada en los alrededores de la oficina de Atención al Cliente de RENFE en Atocha, que está abarrotada de viajeros inquietos afectados por la anulación de los trenes. Le rodean varias maletas de gran tamaño que parecen muy cargadas. "Está muy cansado", dice la madre. Roma cuenta que antes de quedarse a dormir en Madrid barajaron compartir un Blablacar "pero estaba colapsado", tampoco encontraron autobuses y descartó coger un taxi o un coche alquilado porque están los precios disparados. "Unos viajeros que se sentaban cerca de nosotros contrataron ayer por la noche un taxi por 800 euros y se fueron a Málaga".
Lorena Marcos, Ana Crespo y Desiré Ortega están sentadas en el suelo de la oficina de RENFE junto a sus maletas. Son amigas de toda la vida. Ayer llegaron de un viaje de turismo por Egipto, han hecho noche en Madrid y han acudido temprano a Atocha para reclamar por su billete anulado de tren que las tendría que llevar este lunes a Jerez. "Preferimos venir físicamente para reclamar", dicen.
Han cogido turno para hablar presencialmente con personal de atención al cliente –durante la mañana, el tiempo de espera era de hora y media, según la compañía ferroviaria-. Cuentan que recibieron el correo electrónico de aviso de cancelación de su viaje ayer por la noche, sobre las 23:50, y que ya han recibido el dinero de la devolución del billete una vez lo solicitaron. Barajan la posibilidad de ir en autobús a Jaén, Granada o Almería, "pero está cada billete a 100 euros y pico".
Una responsable de atención a los usuarios de RENFE ha explicado a RTVE Noticias que además de poner a disposición de los clientes afectados autobuses con destino Córdoba para aquellos viajeros que tengan billete comprado para este lunes -no ha podido estimar el número de autobuses fletados ni si podrán asistir a todos los viajeros afectados-, habilitarán un servicio de lanzadera desde Córdoba a Villanueva de Córdoba a partir de este martes.
La responsable ha subrayado que a partir de mañana habrá un Plan Alternativo de Transporte extraordinario y que el tren de media distancia Madrid-Sevilla había salido esta mañana "con plazas sin reservar" y que es otra opción disponible –en su perfil en la red social X, RENFE ha anunciado que reforzará el servicio de sus trenes de Media Distancia en la línea Madrid-Extremadura-Sevilla, durante los próximos días, de martes a viernes-.
Precios disparados en el alquiler de coches y en otras alternativas al tren
En la primera planta de la estación de Atocha, muchos de los viajeros afectados por la cancelación de los trenes hacia Andalucía han hecho cola en oficinas de empresas de alquiler de coches.
María José, su marido Manuel y su hija Ana están en frente de una de estas oficinas. Les acompaña su amiga Juani, a quien habían venido a visitar este fin de semana. Tenían los billetes para el tren de las 09.30 de este lunes con destino Málaga y parada en Antequera-Santa Ana, que es la parada donde habían dejado el coche el día que cogieron el tren hacia Madrid. Su idea era llegar hoy, subirse a su vehículo y llegar a Ronda, localidad en la que residen, para que tanto María José y Ana pudieran acudir a sus respectivos trabajos.
"No hemos ido a atención al cliente de RENFE por respeto, porque sabemos que tienen mucho lío con el accidente, que es terrible", dice Manuel. María José cuenta que desde ayer por la noche, cuando se enteraron de la noticia del accidente, han barajado todas las opciones de transporte posibles. "Los vuelos a Málaga estaban entre 380 y 700 euros por persona", se queja. "Y los autobuses en vez de 20, que suele ser el precio, estaban a 100 euros", apunta su hija Ana.
Han llegado sobre las 09.15 y directamente han acudido a las oficinas de alquiler de coches. María José afirma que alquilar un Renault Clio por 24 horas y estacionándolo en Málaga les han llegado a decir en una de estas empresas que son 1.000 euros. En otras, 380 euros o 500 euros más la fianza. "Al preguntarles, nos comentan que es la ley de la oferta y la demanda", sostiene. "También nos han dicho que están trayendo todos los coches disponibles de otras oficinas de alquiler de diferentes puntos de Madrid".
"Solicitamos presupuesto en un Uber y nos dijeron que eran 380 euros", revela María José. Por ese mismo precio, al final se han decantado por un taxista amigo de Juani, que les deja en la estación de Antequera-Santa Ana para que puedan coger su coche y regresar a su casa.
Tras preguntar en una agencia, uno de los trabajadores ha indicado a RTVE Noticias que "el problema es FITUR, que es esta semana y estaba todo reservado".
Sentado en una cafetería en frente de la familia de María José, Griffin, un estadounidense de 24 años, habla con un amigo que le ha venido a ver a Madrid. Este joven norteamericano, que reside en la capital española desde hace seis meses, trabaja como profesor de inglés.
Hoy tenían un tren a Sevilla, donde iban a estar una semana con amigos comunes, y desde donde iban a ir unos días a Portugal de turismo. "Esto es una locura", afirma. En su caso, dice que habían reservado un coche de alquiler a través por unos 150 euros el día, pero al llegar esta mañana a las oficinas y hacer 90 minutos de cola les han comunicado que no les constaba la reserva. De momento, van a volver a casa a esperar a ver si encuentran otras alternativas para viajar a la capital andaluza.
Griffin, María José o Brigida son solo algunas de las personas que desde este lunes están buscándose la vida para regresar a sus hogares en el sur de España. Mientras, compañías como Adif, Socibus, Alsa, Iberia o Air Europa han anunciado que amplían sus viajes entre Madrid y ciudades andaluzas.
Según recoge la Agencia EFE, este lunes más de 200 trenes se han visto afectados por la suspensión, teniendo en cuenta los diferentes enlaces, ida y vuelta, de AVE, Alvia y Avlo de Renfe, junto a los servicios de Ouigo e Iryo, que no viajan a Huelva, pero sí a Sevilla, Córdoba y Málaga.