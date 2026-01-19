Accidente de tren de Adamuz: teléfonos oficiales y puntos de información para familiares y afectados
- Renfe e Iryo han habilitado teléfonos de asistencia y la Guardia Civil ha abierto oficinas para recoger muestras de ADN
- Última hora del descarrilamiento de dos trenes este domingo
Al menos 39 personas han muerto y hay más de un centenar de heridos tras el descarrilamiento este domingo de dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz. Varios organismos han abierto oficinas y números de teléfono dirigidos a familiares de las víctimas y heridos.
Teléfonos de Renfe, Adif e Iryo para asistencia a las víctimas
- Renfe/Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares
- Iryo ofrece el teléfono 900 00 14 02 también para asistir a los afectados
Otros teléfonos y puntos de atención a los afectados
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha indicado que los residentes andaluces pueden llamar al 061 para obtener información sobre hospitalizados. Los familiares que vivan en otra comunidad pueden llamar al número 953 00 11 49.
Además, en Córdoba se ha habilitado un punto de información a familiares en el Centro Cívico junto a la Plaza de Toros. El Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde están siendo atendidos algunos afectados, ha asegurado que las reservas de sangre para este lunes están garantizadas. En caso de querer ir a donar sangre, puede hacerse en el centro a partir de este martes y de forma escalonada y sin urgencia.
Po otro lado, también sigue desplegado un dispositivo de atención a víctimas y familiares en la Estación de Atocha de Madrid.
La Guardia Civil abre puntos de recogida de muestras de ADN
La Guardia Civil ha abierto cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas, con el fin de facilitar la identificación de los cadáveres:
- Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, en la calle Batalla del Salado, 31. Teléfono: 915146900
- Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, en la avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Teléfono: 954231901
- Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, en la calle Guadalcanal, 1. Teléfono: 959241900
- Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, en la avenida Arroyo de los Ángeles, 44. Teléfono: 952236575
- Córdoba: Comandancia de Córdoba, en la avenida de Medina Azahara, 2. Teléfono: 957414111
Seguir la información a través de los canales oficiales
Como en otro tipo de accidentes y catástrofes, se recomienda hacer el seguimiento del balance de heridos y las recomendaciones únicamente a través de los canales oficiales. Estos pueden ser la Guardia Civil, Protección Civil, los servicios de emergencias y el 112, la Junta de Andalucía y los hospitales que están atendiendo a los afectados.