Accidente de tren de Adamuz: teléfonos oficiales y puntos de información para familiares y afectados

Al menos 39 personas han muerto y hay más de un centenar de heridos tras el descarrilamiento este domingo de dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz. Varios organismos han abierto oficinas y números de teléfono dirigidos a familiares de las víctimas y heridos.

Otros teléfonos y puntos de atención a los afectados

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha indicado que los residentes andaluces pueden llamar al 061 para obtener información sobre hospitalizados. Los familiares que vivan en otra comunidad pueden llamar al número 953 00 11 49.

Además, en Córdoba se ha habilitado un punto de información a familiares en el Centro Cívico junto a la Plaza de Toros. El Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde están siendo atendidos algunos afectados, ha asegurado que las reservas de sangre para este lunes están garantizadas. En caso de querer ir a donar sangre, puede hacerse en el centro a partir de este martes y de forma escalonada y sin urgencia.

Po otro lado, también sigue desplegado un dispositivo de atención a víctimas y familiares en la Estación de Atocha de Madrid.