Canceladas las agendas de la mayoría de los políticos por el accidente ferroviario en Adamuz
- Sigue en directo la última hora del accidente mortal de dos trenes en Adamuz, Córdoba
- Tan solo algunos ministros y Vox y Podemos han mantenido sus agendas
La mayoría de políticos españoles han anulado este lunes sus agendas por el accidente ferroviario sucedido en Adamuz (Córdoba), en el que han perdido la vida al menos 39 personas y más de un centenar han resultado heridas. Uno de los primeros actos que se han cancelado ha sido la reunión que iban a mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la Moncloa para tratar abordar un posible envío de tropas a Ucrania.
Feijóo planteó cancelar la reunión por WhatsApp a Sánchez, quien aceptó inmediatamente y anuló toda su agenda para este lunes. Además de este encuentro, también han sido cancelados los que iba a mantener con los portavoces del Congreso de Sumar y ERC, Verónica Martínez Barbero y Gabriel Rufián, dentro de su ronda de contactos con los partidos para abordar diversos temas internacionales.
Asimismo, Sánchez ha cancelado su asistencia esta semana al Foro Económico Mundial, en Davos, por el accidente ferroviario. Y no ha sido el único porque tampoco acudirá al Foro de Davos la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Sánchez se desplaza a Córdoba
El presidente del Gobierno se está desplazando este lunes por la mañana a la zona del accidente junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Además, al igual que el jefe del Ejecutivo, casi todos los ministros han cancelado los actos programados que tenían para este lunes, según figura en la web de Moncloa. Tan solo mantienen su agenda la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Defensa, Margarita Robles, Margarita Robles; el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
Los reyes, que se encontraban en Atenas, Grecia, con motivo del fallecimiento de doña Irene de Grecia, han adelantado su regreso a España por el accidente.
Minutos de silencio en las Cortes y en parlamentos autonómicos
El Congreso y el Senado han llevado a cabo sendos minutos de silencio a mediodía. En el caso de la Cámara Baja, ha sido en la escalera de leones y han asistido varios diputados de casi todos los grupos, así como trabajadores.
agenda. La imagen que estamos viendo, enseguida
volvemos con usted a la izquierda de sus
pantallas, es la que corresponde a la escalinata del Congreso de los
Diputados.
Allí también la bandera ondea a
media hasta los diputados y el personal de la Cámara Baja está aguardando un
minuto de silencio en memoria a las víctimas, 39 fallecidos por el momento
y más de 100
heridos. La imagen de la escalinata del Congreso
a la izquierda de sus pantallas
y a la derecha las puertas de la sede nacional del Partido Popular en la
calle Génova de Madrid
Vemos como el líder del partido Alberto Núñez Feijó...
...junto los vicesecretarios Miguel Tellado o también..
Cuca Gamarra salen a la calle justo cuando quedan unos segundos para las 12
del mediodía para rendir un homenaje a
las víctimas del accidente de tren.
Son las 12 del mediodía en estos momentos
Además de en estos dos puntos que les estamos ofreciendo...
...a esta hora se celebran..
otros minutos de silencio también en el Ayuntamiento de la localidad cordobesa,
en otros puntos
del país, en recuerdo a las 39 víctimas mortales
Se cumple justo ahora un minuto
de las 12 del mediodía y están viendo en directo imágenes de varios puntos
del país donde ha habido concentraciones, minutos de silencio,
de recuerdo, de
apoyo a las víctimas del accidente ferroviario
de Adamuz. En Córdoba, al menos 39 fallecidos, 150
heridos a la izquierda de sus pantallas la imagen de la escalinata del congreso
de los
diputados donde hoy las banderas con deana media hasta varios diputados y
diputadas y trabajadores y
la Cámara Baja se han concentrado en la calle, frente a la sede parlamentaria
también
para mostrar su respeto a los fallecidos por este siniestro
El cuarto peor accidente ferroviario de la historia de nuestro país
Además, el Congreso ha suspendido la agenda prevista para los próximos tres días, incluida la comisión de la dana de este martes, pues, según fuentes parlamentarias, "se suma al dolor de toda la ciudadanía española y traslada su hondo pesar a las familias afectadas". La bandera del Congreso ondea a media asta.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido suspender la sesión de este lunes de la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta. Fuentes 'populares' han indicado que "la cabeza y el corazón del Partido Popular está con los fallecidos, heridos y afectados por la tragedia ferroviaria de ayer y con todos sus familiares".
Asimismo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio, así como también diferentes parlamentos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, han celebrado uno.
El PP y presidentes autonómicos suspenden su agenda
El PP ha suspendido su agenda de este lunes y ha convocado un minuto de silencio en la sede de Génova por el accidente ferroviario en Adamuz. También el PSOE ha celebrado un minuto de silencio en la sede de Ferraz.
Por su parte, además, los 'populares' han cancelado la rueda de prensa habitual de los lunes tras la reunión de su Comité de Dirección, y Feijóo ha convocado una reunión de seguimiento del accidente ferroviario, a la que asistirán el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y la ex directora general de Operaciones de la compañía, Berta Barrero, y en la que participarán también el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, y la vicesecretaria con competencias en materia de Sanidad, Carmen Fúnez.
Según fuentes 'populares', Feijóo está en "contacto permanente" el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, e incluso ha "telefoneado" al exministro de Fomento Íñigo de la Serna para recabar "toda la información posible" sobre la infraestructura afectada por el siniestro.
Asimismo todos los presidentes autonómicos han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales y han cancelado también sus agendas para este lunes. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tenía previsto dar una rueda de prensa este lunes para anunciar la convocatoria de las elecciones autonómicas para el 15 de marzo, pero ha sido suspendida y finalmente el anuncio se ha hecho a través de un comunicado.
Los únicos que han mantenido su agenda han sido Vox y Podemos, que darán su habitual rueda de prensa de los lunes.