Canceladas las agendas de la mayoría de los políticos por el accidente ferroviario en Adamuz

La mayoría de políticos españoles han anulado este lunes sus agendas por el accidente ferroviario sucedido en Adamuz (Córdoba), en el que han perdido la vida al menos 39 personas y más de un centenar han resultado heridas. Uno de los primeros actos que se han cancelado ha sido la reunión que iban a mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la Moncloa para tratar abordar un posible envío de tropas a Ucrania.

Feijóo planteó cancelar la reunión por WhatsApp a Sánchez, quien aceptó inmediatamente y anuló toda su agenda para este lunes. Además de este encuentro, también han sido cancelados los que iba a mantener con los portavoces del Congreso de Sumar y ERC, Verónica Martínez Barbero y Gabriel Rufián, dentro de su ronda de contactos con los partidos para abordar diversos temas internacionales.

Asimismo, Sánchez ha cancelado su asistencia esta semana al Foro Económico Mundial, en Davos, por el accidente ferroviario. Y no ha sido el único porque tampoco acudirá al Foro de Davos la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Sánchez se desplaza a Córdoba El presidente del Gobierno se está desplazando este lunes por la mañana a la zona del accidente junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, al igual que el jefe del Ejecutivo, casi todos los ministros han cancelado los actos programados que tenían para este lunes, según figura en la web de Moncloa. Tan solo mantienen su agenda la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Defensa, Margarita Robles, Margarita Robles; el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Los reyes, que se encontraban en Atenas, Grecia, con motivo del fallecimiento de doña Irene de Grecia, han adelantado su regreso a España por el accidente. Los reyes adelantan su regreso a España para viajar a Córdoba: "Entiendo la desesperación de las familias"

Minutos de silencio en las Cortes y en parlamentos autonómicos El Congreso y el Senado han llevado a cabo sendos minutos de silencio a mediodía. En el caso de la Cámara Baja, ha sido en la escalera de leones y han asistido varios diputados de casi todos los grupos, así como trabajadores. Además, el Congreso ha suspendido la agenda prevista para los próximos tres días, incluida la comisión de la dana de este martes, pues, según fuentes parlamentarias, "se suma al dolor de toda la ciudadanía española y traslada su hondo pesar a las familias afectadas". La bandera del Congreso ondea a media asta. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido suspender la sesión de este lunes de la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta. Fuentes 'populares' han indicado que "la cabeza y el corazón del Partido Popular está con los fallecidos, heridos y afectados por la tragedia ferroviaria de ayer y con todos sus familiares". Asimismo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio, así como también diferentes parlamentos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, han celebrado uno.