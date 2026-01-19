La calma que suele reinar en Adamuz, un pequeño y tranquilo pueblo enclavado entre los olivos de la campiña cordobesa, ha saltado por los aires. En las calles y en los bares, los vecinos comentan con consternación la tragedia que ha sacudido la localidad, un grave accidente tras el choque de dos trenes en el que han muerto al menos 39 personas.

La mañana siguiente encuentra a Adamuz aún en shock. "Es lo nunca visto", dice Emilio, trabajador de un bar. "En un pueblo tan chiquito como este nunca había pasado algo similar", cuenta Inmaculada, vecina del pueblo, a RTVE Noticias. Pero aunque esta localidad de 4.000 habitantes es ajena a desastres de esta magnitud, no lo es a la solidaridad.

Tras la dana de Valencia, en octubre de 2024, el pueblo se movilizó rápidamente. En la tienda de ropa que regenta, El vestidor de Inma, organizó una recogida de bienes de primera necesidad entre los vecinos. "Desde primera hora se volcaron", cuenta. "Aquello fue horrible, ni nos pensamos ir a ayudar".

Inma, a la derecha, posa junto a su madre frente a la tienda que regenta en Adamuz RTVE

Junto a su marido, alquilaron una furgoneta y recorrieron los casi 500 kilómetros que les separan de Paiporta para llevar ropa, comida o mantas que habían dejado en la tienda muchos adamuceños. Ahora ella no ha podido ayudar de primera mano porque se está recuperando de una operación, pero pone su tienda y su casa a disposición de quien lo necesite. "Son cosas diferentes, pero ambas son una tragedia enorme", asegura.

Caldo, café y chocolate para los afectados en una noche gélida Y de nuevo, ante este accidente, el pueblo ha vuelto a actuar en cuestión de minutos. Cada uno hizo lo que pudo: los que conocían la zona guiaron allí a los primeros equipos de emergencia y rescataron a los viajeros; otros hicieron café y chocolate para los afectados, y muchos llevaron mantas y agua al improvisado centro de atención. El pueblo se movilizó en cuestión de minutos en la noche del domingo. "Todo el mundo se ha volcado. Todos, mayores y jóvenes", cuenta Petra, vecina de Adamuz, a RTVE Noticias. Ella abrió las puertas de su hermandad y empezó a hacer caldo para los viajeros del tren que fueron trasladados al hospital de campaña improvisado, un gesto que se agradecía especialmente en una noche gélida, con mínimas de 1 °C. Abrieron sus puertas en plena noche los supermercados, la farmacia, la parroquia y hasta el coro romero. Los bares han hecho bocadillos toda la noche y toda la mañana, tanto para los afectados como para los equipos de emergencia que han trabajado sin descanso. "Lo mejor son los jóvenes", asegura Petra. Algunos de ellos se ofrecieron como voluntarios y llevaron en coche a los afectados a Huelva, de donde son muchos de ellos, y que está a casi tres horas de distancia.