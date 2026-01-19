El accidente de tren de Adamuz, en imágenes

Dos trenes de alta velocidad han descarrilado este domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz, uno con destino Madrid Puerta de Atocha y el otro con destino Huelva. La Guardia Civil ha confirmado a RTVE que hay, al menos, 39 fallecidos y 152 heridos.

Es el primer choque de dos trenes en la red de alta velocidad española y el segundo accidente más grave del siglo tras el descarrilamiento de un Alvia en 2013 en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y 144 heridos.

Imagen aérea del lugar del accidente captada por la Guardia Civil (EFE/ Captura de vídeo de la Guardia Civil)

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de larga distancia alta velocidad AV Iryo 6189 con origen en Málaga ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un Alvia, el larga distancia alta velocidad 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.

Bomberos y miembros de la guardia civil trabajan en el lugar del descarrilamiento de los trenes en Adamuz (REUTERS/Susana Vera)

La peor parte del choque se la han llevado los dos primeros vagones del Alvia, en las que viajaban 53 personas de las 200 que iban en ese tren. Esas dos unidades han caído por un terraplén de unos cuatro metros.

La Guardia Civil investiga el lugar del accidente ( EFE/ Captura de vídeo de la Guardia Civil)

La Guardia Civil ha abierto oficinas en Córdoba, Huelva, Málaga y Madrid para que los familiares directos puedan acudir a denunciar y a aportar muestras de ADN para cotejar con los fallecidos y poder proceder a su identificación. Estos puntos se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba capital en la Avenida de Medina Azahara número 2, en Huelva capital en la calle Guadalcanal, en la ciudad de Málaga en la Avenida Arroyo de los Ángeles, y en Madrid capital, en la calle Batalla del Salado.

Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero de 2026 (HANDOUT por PRESIDENTE DE RENFE, EN X) PRESIDENTE DE RENFE, EN X PRESIDENTE DE RENFE, EN X

El accidente ferroviario más grave desde 2013 El descarrilamiento ha causado la muerte de al menos 39 personas y es ya el accidente ferroviario más grave en España desde 2013, cuando un Alvia que conectaba Madrid con Ferrol se salió en una curva en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Entonces, murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. El personal de emergencia ayudando a las víctimas del accidente (AFP PHOTO / @eleanorinthesky (via X) El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no descarta que el balance de víctimas pueda aumentar en las próximas horas porque uno de los vagones que ha descarrilado ha quedado "muy deteriorado". En el hospital de campaña han tratado 170 heridos leves, según ha informado Moreno Bonilla. Los heridos menos graves han sido atendidos en un hospital de campaña habilitado en la caseta municipal de Adamuz (REUTERS/Alex Gallegos)