El accidente de tren de Adamuz, en imágenes
Dos trenes de alta velocidad han descarrilado este domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz, uno con destino Madrid Puerta de Atocha y el otro con destino Huelva. La Guardia Civil ha confirmado a RTVE que hay, al menos, 39 fallecidos y 152 heridos.
Es el primer choque de dos trenes en la red de alta velocidad española y el segundo accidente más grave del siglo tras el descarrilamiento de un Alvia en 2013 en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y 144 heridos.
El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de larga distancia alta velocidad AV Iryo 6189 con origen en Málaga ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un Alvia, el larga distancia alta velocidad 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.
La peor parte del choque se la han llevado los dos primeros vagones del Alvia, en las que viajaban 53 personas de las 200 que iban en ese tren. Esas dos unidades han caído por un terraplén de unos cuatro metros.
La Guardia Civil ha abierto oficinas en Córdoba, Huelva, Málaga y Madrid para que los familiares directos puedan acudir a denunciar y a aportar muestras de ADN para cotejar con los fallecidos y poder proceder a su identificación. Estos puntos se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba capital en la Avenida de Medina Azahara número 2, en Huelva capital en la calle Guadalcanal, en la ciudad de Málaga en la Avenida Arroyo de los Ángeles, y en Madrid capital, en la calle Batalla del Salado.
El accidente ferroviario más grave desde 2013
El descarrilamiento ha causado la muerte de al menos 39 personas y es ya el accidente ferroviario más grave en España desde 2013, cuando un Alvia que conectaba Madrid con Ferrol se salió en una curva en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Entonces, murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no descarta que el balance de víctimas pueda aumentar en las próximas horas porque uno de los vagones que ha descarrilado ha quedado "muy deteriorado". En el hospital de campaña han tratado 170 heridos leves, según ha informado Moreno Bonilla.
Un tramo de vía renovado en 2025
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que se ha desplazado a la estación de Atocha para seguir la evolución de la situación desde el centro de emergencias, ha confirmado que los dos primeros vagones del tren de Renfe han salido "despedidos" y ha evitado especular sobre las causas de un accidente "extraño", según sus propias palabras durante una comparecencia ante los medios convocada de madrugada. El siniestro se produjo en un tramo de vía compuesto por "una recta" y que fue renovado en mayo de 2025. "Se han invertido 700 millones" en esa vía, que estaba "supuestamente en perfecto estado", ha declarado.
El Equipo Central de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil está tomando muestras e inspeccionando la zona para investigar el accidente ferroviario. El presidente del consejo general de ingenieros industriales, César Franco, ha explicado en la Hora de la 1 que el primer análisis sobre el accidente se deberá centrar en las ruedas del tren Iryo que ha descarrilado. "Se centrará en la ruedas de los dos últimos vagones", ha precisado.