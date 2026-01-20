La visita de los reyes a la zona del accidente de Adamuz y a las víctimas hospitalizadas, en imágenes
- Desde la puerta del Hospital de Córdoba, Felipe VI y doña Letizia han pedido tener presentes a las víctimas
- Última hora del accidente de tren en Adamuz, Córdoba
Los reyes han visitado este martes la zona del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, en el que han muerto al menos 42 personas, y a las víctimas que siguen hospitalizadas.
Desde la puerta del Hospital de Córdoba, Felipe VI y doña Letizia han pedido tener presentes a las víctimas, a las que les han trasladado el "cariño de todo el país". "Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe", ha expresado la monarca ante los medios de comunicación.
Visita a la zona del accidente
Felipe VI y doña Letizia, que han llegado sobre las 12:30 horas a la localidad cordobesa, han comenzado la visita en el puesto de mando, a pie del accidente, donde les esperaban las autoridades. Allí, han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, entre otros.
Durante su visita, los monarcas han estado acompañados también de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente.
Desde esta zona, han podido ver de cerca los trabajos que se están desarrollando para recuperar los cuerpos en el interior de los vagones.
Agradecimiento a los equipos de emergencia
Tras saludar y agradecer su trabajo a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miembros de los equipos de emergencia que han participado en las labores de rescate, Felipe VI y doña Letizia han accedido a la zona donde se produjo el accidente.
En esta zona seguían los vagones de los trenes descarrilados, donde las autoridades les han informado de los detalles del accidente.
Posteriormente, el rey Felipe VI y la reina Letizia han dialogado unos instantes con otros cuerpos de bomberos, Policía Local o Protección Civil.
Saludo a los vecinos que ayudaron tras el accidente
Los reyes también han podido hablar durante unos minutos con voluntarios, como Julio Rodríguez, un joven de 16 años, que fue uno de los primeros en llegar al lugar de la tragedia y estuvo ayudando a los pasajeros.
Visita a los heridos hospitalizados
A continuación, Felipe VI y doña Letizia se han trasladado al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, para conocer más detalles de las labores de rescate y búsqueda que se han llevado a cabo tras el accidente ferroviario. Allí han seguido acompañados de las autoridades y de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Por último, han finalizado las visitas programadas en el Hospital Universitario Reina Sofía, centro que acoge a más heridos del accidente hospitalizados. Allí, han dado su apoyo y afecto a los niños y a sus familiares.
En declaraciones a los periodistas a las puertas del centro, Felipe VI ha manifestado que han querido visitar a los afectados para "apoyarles y darles cariño" desde "el máximo respeto" y con la "voluntad de transmitirles el cariño de todo el país".
Como consecuencia de su desplazamiento a Córdoba, se ha visto cancelada la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo.