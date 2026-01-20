La visita de los reyes a la zona del accidente de Adamuz y a las víctimas hospitalizadas, en imágenes

Los reyes han visitado este martes la zona del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, en el que han muerto al menos 42 personas, y a las víctimas que siguen hospitalizadas.

Desde la puerta del Hospital de Córdoba, Felipe VI y doña Letizia han pedido tener presentes a las víctimas, a las que les han trasladado el "cariño de todo el país". "Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe", ha expresado la monarca ante los medios de comunicación.

Visita a la zona del accidente Felipe VI y doña Letizia, que han llegado sobre las 12:30 horas a la localidad cordobesa, han comenzado la visita en el puesto de mando, a pie del accidente, donde les esperaban las autoridades. Allí, han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, entre otros. El rey Felipe VIy a reina Letizia escuchan al alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). EFE/ Jorge Zapata Durante su visita, los monarcas han estado acompañados también de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente. Desde esta zona, han podido ver de cerca los trabajos que se están desarrollando para recuperar los cuerpos en el interior de los vagones. El rey Felipe VI, la reina Letizia y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversan con los miembros de los servicios de Emergencia durante su visita a la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) EFE/ Jorge Zapata

Agradecimiento a los equipos de emergencia Tras saludar y agradecer su trabajo a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miembros de los equipos de emergencia que han participado en las labores de rescate, Felipe VI y doña Letizia han accedido a la zona donde se produjo el accidente. El rey Felipe VI y la reina Letizia escuchan las explicaciones junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita a la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) EFE/ J.J. Guillén En esta zona seguían los vagones de los trenes descarrilados, donde las autoridades les han informado de los detalles del accidente. Los reyes, acompañados del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han visitado este martes la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba) EFE/ Casa de S.M. el Rey Posteriormente, el rey Felipe VI y la reina Letizia han dialogado unos instantes con otros cuerpos de bomberos, Policía Local o Protección Civil. Los reyes Felipe VI y Letizia saludan a miembros de los servicios de emergencias a su llegada este martes a Adamuz (Córdoba) Joaquin Corchero Joaquin Corchero / Europa Press

Saludo a los vecinos que ayudaron tras el accidente Los reyes también han podido hablar durante unos minutos con voluntarios, como Julio Rodríguez, un joven de 16 años, que fue uno de los primeros en llegar al lugar de la tragedia y estuvo ayudando a los pasajeros. Los reyes saludan a vecinos que ayudaron a auxiliar a heridos del accidente de tren de Adamuz (Córdoba). JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS