Los reyes viajan a Córdoba para visitar la zona del accidente de tren de Adamuz
- La tragedia ferroviaria sorprendió a los reyes en Atenas, a donde habían viajado por el funeral de la princesa Irene de Grecia
- Sigue en directo la última hora del accidente mortal de dos trenes en Adamuz, Córdoba
Los reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este martes a Córdoba con motivo del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en el que han muerto al menos 41 personas y hay más de un centenar de heridos, según han informado fuentes de la Casa Real.
La tragedia sorprendió a la Familia Real en Atenas, a donde se habían desplazado por el funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía que falleció el pasado jueves. Los reyes adelantaron su regreso a España. Según Zarzuela, el rey ha estado informado en todo momento del siniestro a través del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Como consecuencia de su desplazamiento a Córdoba, se ha visto cancelada la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo.
Visitarán Adamuz y a los heridos
Los reyes comenzarán su agenda en Córdoba poco después de mediodía con la visita en primer lugar del puesto de mando de Adamuz. A continuación se trasladarán al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba.
Felipe VI y doña Letizia finalizarán su visita en el Hospital Universitario Reina Sofía, centro en el que hay más heridos hospitalizados. En concreto, permanecen 13 adultos en la UCI, más cuatro niños ingresados en planta.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)