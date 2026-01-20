Los reyes viajan a Córdoba para visitar la zona del accidente de tren de Adamuz

Los reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este martes a Córdoba con motivo del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en el que han muerto al menos 41 personas y hay más de un centenar de heridos, según han informado fuentes de la Casa Real.

La tragedia sorprendió a la Familia Real en Atenas, a donde se habían desplazado por el funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía que falleció el pasado jueves. Los reyes adelantaron su regreso a España. Según Zarzuela, el rey ha estado informado en todo momento del siniestro a través del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Como consecuencia de su desplazamiento a Córdoba, se ha visto cancelada la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo.