La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina emérita doña Sofía, ha muerto este jueves en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, a los 83 años, según ha informado la Casa Real.

En un comunicado, los reyes y la reina Sofía han dado a conocer el "fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40" horas.

Comunicado del fallecimiento de la princesa Irene de Grecia

Por otra parte, la Casa de S.M. el Rey informará próximamente de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi, en Atenas.