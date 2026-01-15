Muere Irene de Grecia, hermana de la reina SofÃa, a los 83 aÃ±os en el Palacio de la Zarzuela de Madrid
- Era la más joven de los tres hijos de los reyes griegos Pablo y Federica y residía en Madrid junto a su hermana
- La reina Sofía había cancelado su agenda ante el empeoramiento de su salud
La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina emérita doña Sofía, ha muerto este jueves en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, a los 83 años, según ha informado la Casa Real.
En un comunicado, los reyes y la reina Sofía han dado a conocer el "fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40" horas.
Por otra parte, la Casa de S.M. el Rey informará próximamente de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi, en Atenas.
La reina Sofía había cancelado su agenda ante su empeoramiento
Hace un par de días la reina Sofía canceló las actividades que tenía previstas para este miércoles y jueves en las islas Canarias ante el empeoramiento del estado de salud de su hermana menor, según fuentes de la Casa Real a RTVE.
Nacida en 1942 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), en plena Segunda Guerra Mundial, Irene de Grecia era la más joven de los tres hijos de los reyes Pablo I de Grecia y Federica de Hannover, y en los últimos años residía en Madrid junto a su hermana en el Palacio de la Zarzuela.
Sus problemas de salud le habían impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos donde era habitual su presencia. Dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.
España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la Familia Real española.