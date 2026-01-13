La reina Sofia cancela su agenda por el empeoramiento en la salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia

La reina Sofía ha cancelado las actividades que tenía previstas este miércoles y jueves en las Islas Canarias debido a un empeoramiento en el estado de salud de su hermana nenor, la princesa Irene de Grecia, según fuentes a RTVE.

Desde hace al menos un año la salud de Irene de Grecia es motivo de preocupación de la reina emérita, que el pasado mes de agosto adelantó su regreso de la tradicional recepción que los reyes ofrecen en el Palacio de Marivent de Palma para poder estar junto a su hermana.

Irene de Grecia, la menor de los tres hijos de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942, y que reside en Madrid junto a su hermana, tiene problemas de salud que le han impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.

Se da la circunstancia de que hace tan solo tres días, el pasado 10 de enero, se cumplió el tercer aniversario del fallecimiento del hermano menor de la reina Sofía, Constantino II, que fuera último rey de Grecia, a los 82 años en Atenas. A su funeral en la Catedral Metropolitana de la capital helena asistieron la familia del antiguo monarca y representantes de toda la realeza europea, entre ellos, Felipe VI y Letizia y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía.