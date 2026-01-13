La reina Sofia cancela su agenda por el empeoramiento en la salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia
- La reina emérita ya adelantó su regreso de Marivent el pasado verano para poder estar con su hermana
- Los problemas de salud le han impedido a Irene de Grecia asistir a actos en los que era habitual su presencia
La reina Sofía ha cancelado las actividades que tenía previstas este miércoles y jueves en las Islas Canarias debido a un empeoramiento en el estado de salud de su hermana nenor, la princesa Irene de Grecia, según fuentes a RTVE.
Desde hace al menos un año la salud de Irene de Grecia es motivo de preocupación de la reina emérita, que el pasado mes de agosto adelantó su regreso de la tradicional recepción que los reyes ofrecen en el Palacio de Marivent de Palma para poder estar junto a su hermana.
Irene de Grecia, la menor de los tres hijos de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942, y que reside en Madrid junto a su hermana, tiene problemas de salud que le han impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.
Se da la circunstancia de que hace tan solo tres días, el pasado 10 de enero, se cumplió el tercer aniversario del fallecimiento del hermano menor de la reina Sofía, Constantino II, que fuera último rey de Grecia, a los 82 años en Atenas. A su funeral en la Catedral Metropolitana de la capital helena asistieron la familia del antiguo monarca y representantes de toda la realeza europea, entre ellos, Felipe VI y Letizia y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía.
La reina iba a participar en varios actos de reconocimiento
Los actos de reconocimiento en los que iba a participar en Las Palmas de Gran Canaria quedarán aplazados para fechas aún sin determinar ya que no quiere separarse de ella, han indicado a EFE fuentes de la Casa Real.
En concreto, la reina tenía previsto viajar este miércoles a Las Palmas de Gran Canaria para recibir el Premio Gorila 2024, concedido por la Fundación Loro Parque en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad.
Al día siguiente, jueves 14, la reina iba a ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en una ceremonia que se iba a celebrar en el paraninfo universitario.