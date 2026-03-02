Españoles atrapados en Oriente Próximo tras los bombardeos, entre la incertidumbre y el colapso aéreo

La reciente escalada de tensión en Oriente Próximo, marcada por los bombardeos cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha dejado a miles de ciudadanos españoles en una situación crítica. Con el espacio aéreo intermitente y numerosos vuelos cancelados, la comunidad española en la zona —calculada en unas 30.000 personas— se divide entre quienes intentan huir del colapso y quienes, desde sus hogares en ciudades como Dubái, han vivido una noche marcada por el estruendo de las defensas antiaéreas.

Odisea para salir de Jordania y Omán

Para muchos turistas, el viaje de regreso se ha convertido en una carrera de obstáculos por tierra y mar. José y Javier, dos españoles que se encontraban en Jordania, han relatado a RTVE su periplo tras el cierre de aeropuertos: "Hemos tenido que buscarnos por nuestra cuenta un vuelo hasta Egipto para poder volver a casa". Tras lograr cruzar la frontera, su situación sigue siendo de espera agotadora: "Ahora estamos en El Cairo... llevamos 36 horas de aeropuerto".

No son los únicos que han tenido que improvisar rutas alternativas. Manuel Ortiz, también en Jordania, explica que ante la cancelación de vuelos, "la única opción para desplazarnos era coger un ferry a El Cairo y luego un vuelo". Esta saturación ha provocado que los billetes disponibles alcancen precios prohibitivos. Es el caso de Aina y Jordi, que se encuentran atrapados en Omán sin conseguir plazas para salir del país.

Impacto en los grandes 'hubs' aéreos

La tensión ha alcanzado incluso a quienes realizaban escalas técnicas en los grandes aeropuertos de la región, como Doha o Dubái. Adrián Blanco, que regresaba de Australia con escala en Catar, describe el momento de incertidumbre vivido en la terminal: "Una vez llegamos al aeropuerto, empezamos a escuchar explosiones".

En Emiratos Árabes Unidos, la situación se vive con una dualidad entre la normalidad diaria y el sobresalto nocturno. Andrea Benito, española residente en Dubái, ha compartido vídeos de los destellos en el cielo: "Anoche varios impactos nos han despertado, han continuado por la noche y por la mañana nos han vuelto a despertar", relata sobre la actividad de los sistemas de defensa.

03.20 min Transcripción completa Ella lleva 15 años viviendo en Emiratos Árabes Unidos Es presidenta del Consejo de Residentes Españoles. Raquel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis todos? Cuéntanos, ¿cómo han sido allí las últimas horas? Bueno, llevamos el sábado un poquito nerviosos, digamos, porque los sonidos que son, pues es fuerte, ¿verdad? Pero estamos muy tranquilos, toda la comunidad de españoles y hispanohablantes que vive en el país, estamos completamente tranquilos porque tenemos muchísima confianza en el país. Emiratos Árabes Unidos tiene un sistema de defensa muy fuerte y las autoridades no transmiten nada más que calma. También quiero comentar que la embajada de España está haciendo un trabajo muy, muy, muy comendable y admirable. No se han separado de los teléfonos. Hay habilitadas cuatro líneas ahora mismo para la emergencia Desde el Consejo de Residentes estamos asesorando también a todos los españoles que se encuentren aquí estancados, bien sea por escalas o como turismo. cubriendo todo muy bien Entonces, desde Ahora mismo me gustaría hacer un pequeño llamado para hacer una reivindicación 14.000 españoles viviendo en el país, llevamos mucho tiempo desde el Consejo de Residentes pidiendo un consular, en Dubái, ya que el 80% de los residentes vivimos ahí. Y por ahora vemos que en una situación como esta, la embajada está haciendo una labor increíble, pero necesitamos más. Y ellos también. Solo quería decir eso, si se puede. Muchísimas gracias. Raquel, no sé si te han llegado noticias de españoles que quieren abandonar la zona Lo digo porque las informaciones que tenemos indican que el espacio aéreo de todos esos países que están ahora mismo en el Golfo está prácticamente cerrado Sí, correcto. Bueno, todo empezó el sábado. Desde el sábado por la mediodía, aproximadamente 12 de la mediodía, todos tuvimos noticias de que había habido algo en Abu Dhabi. Igualmente, las autoridades nos transmitían calma, todo estaba bajo control En ese mismo momento la embajada empezó a comunicarnos para mantener la comunicación con la colonia. El espacio aéreo se cerró el sábado, si no me equivoco Sigue cerrado. Las últimas informaciones que tenemos ahora es que hasta el lunes, a partir de las 3 de la tarde continúa cerrado. Martes, perdón, mañana. Y después investigarán, estudiarán, analizarán la situación y ver cómo se puede hacer, si lo van a volver a abrir o no. De momento, desde aquí, si hay españoles que tienen familiares aquí en el país, mandarles un mensaje de tranquilidad. Todo está bien, no estamos siendo bombardeados se están interceptando misiles, sí, lo que está cayendo son restos, está todo bien y estamos todos en casa, siguiendo las pautas de las autoridades locales y de todas las embajadas. Porque sé que hay muchas familias en España que están preocupadas por sus familiares aquí. Todo está bien. Raquel, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias Raquel Cuesta, residente en Dubái: "Estamos tranquilos, se interceptan misiles pero no hay bombardeos"

La "burbuja" de Dubái y la red de acogida

Frente a los testimonios de quienes intentan salir, los residentes de larga duración aportan una visión de cautela. Raquel Cuesta, quien lleva 15 años viviendo en Dubái, ha analizado en 'La Hora de La 1' el clima que se respira en el emirato. "La sensación de seguridad en Emiratos se mantiene, pero miramos con cautela al resto de la región", explica Cuesta, quien insiste en que, pese a los ruidos nocturnos, la actividad económica no se ha detenido. "Lo que más nos inquieta es que esta escalada no encuentre un freno diplomático pronto, porque la estabilidad de la zona es muy frágil", afirma Raquel Cuesta en TVE.

Ante el caos aeroportuario, la solidaridad entre compatriotas ha surgido como respuesta. Muchos de los españoles que viven de forma permanente en la zona están abriendo sus casas para acoger a los viajeros que se han quedado atrapados sin hotel o sin recursos a la espera de que se restablezca la normalidad en el tráfico aéreo.