Albares dice que los 30.000 españoles en Oriente Medio están "bien" y hay planes de evacuación en los distintos países
- El ministro de Exteriores se ha reunido con los 15 embajadores españoles en la región
- Llama a la desescalada del conflicto antes de participar en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE
- DIRECTO: sigue la última hora de los ataques de EE.UU. e Israel a Irán
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este domingo que los 30.000 españoles en Oriente Medio están "bien dentro de las circunstancias" y que las embajadas españolas de los distintos países de la región "trabajan para protegerlos" con, entre otros, planes de evacuación.
En una entrevista en el Canal 24H, Albares ha asegurado que su ministerio está "monitorizando" la situación de los españoles en estos países tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha respondido con una ofensiva de ataques en países del entorno como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait.
Lo ha dicho después de reunirse con los 15 embajadores españoles en la zona, a quienes ha trasladado su apoyo y ha agradecido su "profesionalidad", particularmente al embajador en Teherán, "que está trabajando en circunstancias muy difíciles". Ha destacado que en la capital de Irán se están produciendo bombardeos y también otros páises del Golfo están sufriendo ataques con misiles y drones.
"En estos momentos no hay ningún español que se encuentre herido y, por supuesto, ningún fallecido", ha explicado Albares.
El ministro ha explicado que la situación de los españoles es diferente según el país, ya que algunas naciones mantienen su espacio aéreo abierto, como Arabia Saudí, Jordania y Omán, mientras que otras lo tienen cerrado, como Irán, Catar o Emiratos Árabes. "Las circunstancias y situaciones son muy diversas", ha manifestado.
Albares ha pedido a todos los españoles en la zona que se mantengan informados de la situación a través de las redes sociales y las páginas webs del Ministerio y de las correspondientes embajadas, así como que busquen los teléfonos de emergencia de cada una, que están "operativos", para poder tener "información puntual y actualizada". También, que sigan todas las recomendaciones según la zona.
Llama a la desescalada y avisa a EE.UU. e Israel de consecuencias "imprevisibles"
Albares participa a partir de las 17.00 de un Consejo de Asuntos Exteriores de la UE extraordinario. Respecto a la posición que defenderá España, ha insistido al igual que lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se trata de una acción militar "unilateral" por parte de Estados Unidos e Israel que "no tiene cobertura legal" ni está amparada por las resoluciones de Naciones Unidas.
Una actuación, ha avisado, que solo lleva a la región a "una escalada" bélica, con "una incertidumbre y unas consecuencias absolutamente imprevisibles".
El titular de Exteriores ha vuelto a condenar "todas las violaciones de derechos humanos del régimen iraní" y se ha mostrado a favor de todas las sanciones impuestas por la UE a Irán, incluídas a la Guardia Revolucionaria. También ha defendido el derecho a la libre expresión y a manifestarse de los iraníes, de quienes ha destacado su "valentía" dadas las dificultades para hacerlo.
Pero ha insistido en que "la violencia nunca trae paz y democracia, solo trae caos" y ha llamado a la "desescalada" del conflicto. "Esa es la posición que voy a trasladar esta tarde", ha zanjado.
Por último, preguntado por si Estados Unidos ha usado sus bases en España, la de Rota y la de Morón, para su operación en Irán, ha asegurado que estas bases "no se van a usar para nada que no esté incluido dentro del tratado ni fuera de las Naciones Unidas".