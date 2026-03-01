Albares dice que los 30.000 españoles en Oriente Medio están “bien” y hay planes de evacuación en los distintos países

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este domingo que los 30.000 españoles en Oriente Medio están "bien dentro de las circunstancias" y que las embajadas españolas de los distintos países de la región "trabajan para protegerlos" con, entre otros, planes de evacuación.

En una entrevista en el Canal 24H, Albares ha asegurado que su ministerio está "monitorizando" la situación de los españoles en estos países tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha respondido con una ofensiva de ataques en países del entorno como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait.

Lo ha dicho después de reunirse con los 15 embajadores españoles en la zona, a quienes ha trasladado su apoyo y ha agradecido su "profesionalidad", particularmente al embajador en Teherán, "que está trabajando en circunstancias muy difíciles". Ha destacado que en la capital de Irán se están produciendo bombardeos y también otros páises del Golfo están sufriendo ataques con misiles y drones.

"En estos momentos no hay ningún español que se encuentre herido y, por supuesto, ningún fallecido", ha explicado Albares.

El ministro ha explicado que la situación de los españoles es diferente según el país, ya que algunas naciones mantienen su espacio aéreo abierto, como Arabia Saudí, Jordania y Omán, mientras que otras lo tienen cerrado, como Irán, Catar o Emiratos Árabes. "Las circunstancias y situaciones son muy diversas", ha manifestado.

Albares ha pedido a todos los españoles en la zona que se mantengan informados de la situación a través de las redes sociales y las páginas webs del Ministerio y de las correspondientes embajadas, así como que busquen los teléfonos de emergencia de cada una, que están "operativos", para poder tener "información puntual y actualizada". También, que sigan todas las recomendaciones según la zona.