Sánchez ve en el ataque de EE.UU. e Israel a Irán un "atropello a la legalidad internacional" y llama a la "desescalada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán es "un atropello a la legalidad internacional", si bien ha dejado claro que considera "totalitario y cruel" el régimen del ayatolá Alí Jamenei, a quien Teherán da por muerto.

Sánchez se ha expresado así en declaraciones a los medios antes de asistir en Barcelona a la 40 edición de los premios Goya del cine español. Preguntado por los ataques, el jefe del Ejecutivo ha considerado la situación en Oriente Medio como "muy preocupante" porque "de nuevo estamos hablando de un atropello a la legalidad internacional".

Sánchez ha hecho "un llamamiento a la desescalada, al respeto al Derecho internacional" y ha advertido de que la violencia solamente va a traer más violencia" y más sufrimiento a la sociedad iraní, "que está sufriendo ya la represión de un régimen absolutamente totalitario y cruel, particularmente con las mujeres".

"Por supuesto rechazamos y repudiamos ese régimen, pero de la misma manera tenemos que denunciar este atropello a la legalidad internacional que no va a traer nada bueno ni para la región ni, por supuesto, para sus ciudadanos, ni tampoco para el mundo", ha añadido.