Sánchez ve en el ataque de EE.UU. e Israel a Irán un "atropello a la legalidad internacional" y llama a la "desescalada"
- Considera el régimen de Jamenei "totalitario y cruel" pero avisa: "No se puede imponer la ley del más fuerte
- Sigue en directo las últimas noticias sobre los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán es "un atropello a la legalidad internacional", si bien ha dejado claro que considera "totalitario y cruel" el régimen del ayatolá Alí Jamenei, a quien Teherán da por muerto.
Sánchez se ha expresado así en declaraciones a los medios antes de asistir en Barcelona a la 40 edición de los premios Goya del cine español. Preguntado por los ataques, el jefe del Ejecutivo ha considerado la situación en Oriente Medio como "muy preocupante" porque "de nuevo estamos hablando de un atropello a la legalidad internacional".
Sánchez ha hecho "un llamamiento a la desescalada, al respeto al Derecho internacional" y ha advertido de que la violencia solamente va a traer más violencia" y más sufrimiento a la sociedad iraní, "que está sufriendo ya la represión de un régimen absolutamente totalitario y cruel, particularmente con las mujeres".
"Por supuesto rechazamos y repudiamos ese régimen, pero de la misma manera tenemos que denunciar este atropello a la legalidad internacional que no va a traer nada bueno ni para la región ni, por supuesto, para sus ciudadanos, ni tampoco para el mundo", ha añadido.
Aboga por la diplomacia: "No se puede imponer la ley del más fuerte"
Ha defendido que España "ha sido muy consistente a lo largo de todos estos años, sea en Gaza, sea en Ucrania, sea también en Venezuela o ahora mismo también en Irán" abogando por la diplomacia, por la paz, "por la legalidad internacional y por encontrar fórmulas pacíficas de resolver los conflictos que tienen las sociedades".
"La política tiene que estar para resolver problemas, no para crearlos; tiene que estar para aportar soluciones, no para imponer la ley del más fuerte", ha afirmado ante los periodistas.
Ha recordado que en febrero ha vencido el plazo del Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares y ha pedido opinado que "las grandes potencias nucleares tienen que firmar un acuerdo, sentarse a negociar, llegar a un acuerdo para desescalar y no aumentar el arsenal".
Eso, ha explicado, "concierne e interpela también a Estados Unidos, por supuesto, y también aquellas naciones, como es el caso de régimen iraní que está buscando precisamente con el enriquecimiento de uranio tener acceso a armamento nuclear".