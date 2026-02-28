Israel da por muerto al líder supremo iraní y asegura que ha encontrado su cuerpo
- Netanyahu asegura que hay "indicios" de que "ya no está"
El régimen iraní pivota sobre la figura de su líder supremo, Alí Jamenei, y su incomparecencia tras la oleada de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel ha agitado todo tipo de especulaciones. Altos cargos de Teherán sostienen que está vivo e incluso al mando en plena crisis, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esgrime supuestos "indicios" que darían a Jamenei por muerto y fuentes oficiales han confirmado a medios locales que así es.
Los medios iraníes llegaron a avanzar durante el día un posible discurso a la nación que no ha llegado a producirse, mientras ni Israel ni Estados Unidos dan nada por sentado. Según Netanyahu, parece que Jamenei, de 86 años, "ya no está", después de que su complejo fuese uno de los principales objetivos de esta cascada de ataques que no ha concluido.
"Durante tres décadas y media, este cruel tirano ha exportado el terrorismo por todo el mundo y trabajando incansablemente, sin cesar, para destruir Israel", ha añadido Netanyahu, que se ha dirigido expresamente a los ciudadanos iraníes para que terminen de "liberarse de las cadenas de la tiranía" y aprovechen la "oportunidad". "Cuando llegue el momento", tendrán que volver a salir "en masa" a las calles y "acabar el trabajo", según el dirigente israelí.
Y si Israel siembra dudas, Irán se esfuerza por despejarlas. A última hora del día, el principal portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, voz recurrente del régimen, ha asegurado en declaraciones la cadena británica BBC que no puede "confirmar" si el líder supremo sigue con vida, ni tampoco su paradero, aunque en otra entrevistra a ABC News sí ha dicho que está "sano y salvo".
El principal asesor de seguridad de Jamenei, Ali Larijani, ha asegurado que Irán hará que Israel y Estados Unidos "lamenten sus acciones". "Los valientes soldados y la gran nación de Irán darán a los diabólicos represores internacionales una lección que no olvidarán", ha proclamado en la red social X, justo cuando los medios israelíes empiezan ya a dar por fallecido al líder.
En las calles de Teherán, entretanto, empiezan ya a escucharse gritos de personas que desde sus ventanas o en las calles corean que "Jamenei ha muerto", como ha podido constatar la agencia EFE. Junto a estas consignas se cuelan otras que alaban al régimen del sha, derrocado en 1979.
¿Cómo se elegiría al sucesor?
El Irán construido tras el triunfo de la República Islámica en 1979 sólo conoce dos líderes. Ruhola Jomeini ocupó el principal sillón del régimen hasta su muerte en 1989, año en el que Alí Jamenei se puso al frente de los ayatolás y de un país que ahora observa con una mezcla de cautela e incertidumbre su propio futuro. ¿Qué hay después de Jamenei?
Según la Constitución iraní, la elección del próximo líder corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos elegidos mediante votación pero con un sistema que concede un particular filtro al Consejo de los Guardianes, dependiente de Jamenei y con capacidad para vetar a candidatos. En los comicios de 2024, de hecho, sólo salieron elegidas figuras leales al líder supremo.
Hasta la designación de un sucesor, un consejo tripartito asume temporalmente las competencias del líder supremo. El poder se lo reparten de manera temporal el presidente, el jefe del aparato judicial y uno de los 12 miembros del Consejo de los Guardianes.