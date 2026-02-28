Al menos 53 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán

Al menos 53 niñas han muerto este sábado en un ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en la ciudad de Minab, al sur de Irán, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, según han informado las autoridades.

El ministerio de Educación de Irán ha asegurado que la cifra de alunas fallecidas como consecuencia del "salvaje" ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab es de 53, después de que el recuento de víctimas mortales fuera subiendo a lo largo de la mañana..

Poco antes, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, ha informado del ataque de esta mañana y señaló que los equipos de rescate se encuentran en la escuela, que cuenta con 170 estudiantes, para asistir a las heridas y realizar las labores de retirada de escombros.