Israel lanza nuevos ataques sobre edificios civiles de Teherán y avanza en la demolición del régimen de los ayatolás

Israel no da tregua en Irán, cuya capital, Teherán, está sufriendo una nueva tanda de ataques este domingo por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa del país que gobierna Benjamin Netanyahu en Telegram. Israel y EE.UU. siguen así avanzando en su objetivo de acabar con el régimen de los ayatolás, tras la muerte este sábado de su líder supremo, Alí Jamenei.

La ciudad israelí de Tel Aviv se ha despertado este domingo, tras el impacto de un misil iraní en su pleno centro, con las calles semivacías y una noche de constantes sonido de alarmas antiaéreas, que han llevado a algunos israelíes a dormir en los refugios.

La Media Luna Roja Iraní, equivalente a la Cruz Roja en occidente, ha anunciado que fuerzas estadounidenses e isarelíes están bombardeando su sede en la capital, según ha informado la televisión estatal iraní en su perfil de X. De hecho, la sede de la televisión estatal también ha sufrido ataques "de forma intensa", según el diario saudí Al-Arabiya.

Varios explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de Efe en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos.

"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", ha escrito el organismo castrense israelí. También la agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado en Telegram de que se ha escuchado "el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas díez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según han podido presenciar los corresponsales de Efe en la capital. Se han podido oír gritos de personas y llantos de varios niños asustados por el bombardeo.

Mientras, el número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr. El portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani ha dicho sin embargo este domingo no tener conocimiento de "ninguna operación" de las fuerzas armadas israelíes o estadounidenses en la zona del colegio.

Duro golpe a las fuerzas armadas iraníes Las Fuerzas de Defensa Israelíes han confirmado que han eliminado al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Iraníes en Teherán, Abdolrahim Mousavi, en el ataque de este sábado en el marco de la operación 'León Rugiente', junto a siete miembros de la cúpula de seguridad iraní que se habían reunido en varios puntos de Teherán. Mousavi era uno de los oficiales militares de mayor rango y fue el sucesor de Mohammad Bagheri, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Iraníes, quien fue eliminado en el ataque inicial de la "Operación León Rugiente" en junio de 2025. Las fuerzas israelíes contabilizan ya a 40 comandantes de las fuerzas iraníes aniquilados y aseguran que "el liderazgo de Defensa del régimen terrorista iraní ha sido eliminado". En Israel, el Ayuntamiento de Tel Aviv ha evacuado a unos doscientos residentes de la zona en la que la pasada noche cayó un misil iraní que causó la muerte de una mujer.