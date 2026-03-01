Irán eleva a 148 los muertos por el bombardeo sobre una escuela de niñas en el sur

Las autoridades iraníes han elevado a 148 muertos, en su mayoría estudiantes, el balance de fallecidos por el bombardeo perpetrado el sábado sobre una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, durante la escalada de ataques lanzada por Estados Unidos e Israel y que se ha saldado con la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y otros altos cargos.

Aunque no existe un recuento oficial de víctimas de estos bombardeos, varios altos cargos sí han ido actualizando en las últimas horas lo ocurrido en Manib, como ejemplo, añaden, de la barbarie atribuida a los enemigos internacionales. El gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, y un fiscal local, Ebrahikm Taheri, han asegurado a agencias oficiales que 148 personas han fallecido y 95 han resultado heridas.

"Entre los mártires también hay personal educativo y padres de las estudiantes", ha explicado Taheri, que ha confirmado trabajos para tratar de identificar a estas víctimas. El fiscal ha advertido de que todas las autoridades e instituciones de la zona, incluidos los hospitales, están en alerta desde el "salvaje ataque" perpetrado la víspera.

La Media Luna Roja anunció el sábado que más de 200 personas habían fallecido como consecuencia de los bombardeos, mientras que la parte atacante ha destacado las bajas causadas en las principales esferas de poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero en confirmar el fallecimiento de Jameneí, la principal figura de poder en Irán desde 1989.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han divulgado una lista oficial de bajas que incluye a otros altos mandos, entre ellos el jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el asesor para asuntos de seguridad Ali Shamjani.