Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán

Tras varias semanas de un gran despliegue militar en torno a Irán y varias rondas de negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán, este sábado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos han lanzado un ataque militar coordinado contra Irán, bajo el nombre de "Operación Furia Épica", según Washington, y "León Rugiente", como la ha denominado el gobierno de Benjamin Netanyahu. Su objetivo, declarado por Donald Trump: "aniquilar" el régimen de los ayatolás.

Los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos se sucedieron desde las 7:00 horas, hora peninsular española, 8:00 hora local iraní. Entre los objetivos, infraestructura militar, fuerzas terrestres, centros de mando y control, y también el ayatolá y líder supremo del país, Alí Jamenei, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, de los que se desconoce su paradero.

Aunque se han visto imágenes de los impactos de las bombas en el centro de Teherán y en bases militares estadounidenses, no se han facilitado aún cifras oficiales de víctimas, más allá del caso de una escuela primaria femenina en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, donde las autoridades iraníes confirman al menos 85 víctimas, según informaron las agencias iraníes Mehr e Irna.

Respondiendo a los rumores sobre supuestas muertes de dirigentes iraníes en los ataques, medios iraníes han ido informando del buen estado de salud de varios funcionarios del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre ellos el ministro de Exteriores, Abas Araqchí, y el jefe del Ejército, Amir Hatami. Yousef Pezeshkian, hijo del presidente Masud Pezeshkian, afirmó que los intentos de asesinato de su padre no han tenido éxito y se encuentra bien.

La operación militar habría alcanzado la residencia del líder supremo Jamenei, según las autoridades norteamericanas y el testimonio de una imagen satelital difundida por The New York Times, y tomada por Airbus.

El ataque ha provocado el cierre del espacio aéreo en Irán. A lo largo de la mañana del sábado, los cielos se despejaron en Irán, como se aprecia en el siguiente vídeo de FlighRadar 24, una web y app que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo.

"El objetivo fundamental en esta operación ya no es limitar el programa nuclear iraní, ya no es evitar que sus misiles balísticos puedan tener más alcance... es directamente cumplir con un objetivo que llevan persiguiendo desde hace mucho tiempo: el derribo del régimen", explica Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), en declaraciones a TVE.

La respuesta de Irán: ataques a Israel y los países árabes del Golfo Este ataque conjunto, cuyo alcance es aún difícil de determinar, ha desencadenado la respuesta inmediata de Irán contra Israel y los países de Oriente Medio aliados de Estados Unidos y que albergan bases militares de este país, con la amenaza de una guerra abierta en la región de inciertas consecuencias. Los misiles iraníes han alcanzado, por el momento, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Baréin. En los siguientes vídeos se puede ver el momento en el que la Quinta Flota de EE.UU. en Bahréin es bombardeada. Ataque de Irán a la quinta flota de EE.UU. en Bahréin // FUENTE: Perfil de X: @OSINTtechnical Humareda provocada por el impacto de un misil iraní cerca de la línea de costa.// FUENTE: Perfil de X: @ OSINTtechnical El ataque iraní a la quinta flota estadounidense se ha podido ver desde diferentes puntos de la ciudad // FUENTE: Perfil de X: @SaadAkthar9428 Teherán toma así una decisión estratégica desesperada, atacando incluso países como Catar, donde Estados Unidos tiene su mayor base militar en la región, y un país con el que Irán mantiene relaciones diplomáticas funcionales. Según Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), "no es un ataque por odio vecinal, sino un movimiento revulsivo", la respuesta de un régimen que, acorralado por el belicismo de Donald Trump, "siente que ya no tiene nada que perder". Los ataques iraníes se han cobrado una víctima en Emiratos Árabes Unidos y la Guardia Revolucionaria ha advertido que "esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva". Irán cuenta con el arsenal de misiles más grande y diverso de Oriente Medio, con un inventario estimado que podría llegar a los 10.000 proyectiles, y que se ha convertido en objetivo de la operación militar de Israel y Estados Unidos, con un alcance que llegaría a los 2.000 kilómetros, con sus modelos más avanzados; es decir, con capacidad de llegar a todos los países de la región, incluido Israel, los intereses de Estados Unidos en la zona y el sureste de Europa. Alcance de los misiles de crucero y balísticos de Irán InfografíaRTVE Fuente: CSIS %descripcion-infografia% Irán tiene en su mano tres grandes opciones para responder a estos ataques, que implican en todos los casos extender la guerra a todo Oriente Medio, como sintetiza el periodista de TVE Víctor García Guerrero. La primera es la que ya ha utilizado: lanzar misiles contra Israel y las bases de Estados Unidos en la zona. La segunda vía es activar a sus aliados, aunque estos han menguado o desaparecido en los últimos años: Bashar Al Asad ya no manda en Siria, ahora gobernada por antiguos yihadistas suníes que mantienen relaciones cordiales con Estados Unidos e Israel; en Líbano, Hezbolá está parcialmente descabezado y sufre aún los bombardeos de Israel, que además no se ha retirado por completo del sur del país; y Hamás ha quedado muy mermado después de que Israel arrasase la Franja de Gaza. Los hutíes de Yemen sí podrían ser activados de nuevo para lanzar cohetes contra Israel y, sobre todo, complicar el tránsito de buques por el golfo de Adén. Y esa es precisamente la tercera respuesta posible. Teherán puede recurrir al bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde circula a diario el 20% del petróleo que se consume en el mundo. Sería un golpe brutal para la economía global, pero también para el propio Irán, porque se cerraría a sí mismo su principal ruta de exportación de crudo.