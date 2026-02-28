Enlaces accesibilidad
El ataque a Irán de EE.UU. e Israel en imágenes

Ataque a Irán de Estados Unidos e Israel: todas las imágenes
El humo se eleva sobre Teherán después de que Estados Unidos e Israel hayan lanzado un ataque coordinado. Majid Asgaripour/WANA/Reuters
Israel y EE.UU. han bombardeado Irán este sábado en una ofensiva aérea coordinada que según el presidente estadounidense, Donald Trump, busca "aniquilar" el régimen de los ayatolás. El país persa ha respondido lanzando misiles contra bases estadounidenses en la región y contra Israel, que ha declarado el estado de emergencia.

Los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo de los 27, Ursula von der Leyen y António Costa, han llamado a "prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación". España ha expresado su rechazo a la "acción unilateral" de Israel y Estados Unidos y ha exigido el "pleno respeto del derecho internacional".

Varias columnas de humo se podían ver sobre Teherán

Ataque de EE.UU e Israel contra Irán: Varias columnas de humo se elevan sobre Teherán

Varias columnas de humo se elevan sobre Teherán tras los bombardeos de EE.UU. e Israel. DPA vía Europa Press Tasnim News Agency/ZUMA Press Wire/EP

Israel y Estados Unidos han lanzado ataques aéreos contra el país persa y se han escuchado explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según la Guardia Revolucionaria.

Israel bombardea una escuela de primaria

El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 53, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, según han informado las autoridades.

Ataque a Irán de Estados Unidos e Israel: el humo se eleva sobre la capital iraní

El humo se eleva sobre la capital iraní tras comenzar los ataques de Estados Unidos e Israel. ZUMA vía Europa Press Tasnim News Agency/Zuma Press/EP

Medios semioficiales iraníes como la agencia Tasnim han confirmado explosiones en la capital, Teherán, concretamente en el barrio de Pasteur, donde donde se encuentra el complejo de alta seguridad que alberga la residencia y la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Ataque a Irán de Estados Unidos a Israel en imágenes

Captura de video tomada de imágenes UGC publicadas en las redes sociales y verificada por los equipos de AFPTV en París muestra a personas inspeccionando los daños en el lugar del impacto tras los ataques estadounidenses e israelíes en Teherán. AFP

Irán ataca bases militares de EE.UU. en el Golfo

Ataque a Irán: el humo se eleva tras escucharse varias explosiones en Manama, Bahrain.

El humo se eleva tras escucharse varias explosiones en Manama, Bahrain. REUTERS/Stringer

Bahrein alberga una de las bases militares que EE.UU. tiene en el Golfo Pérsico y ha sido el objetivo de varios de los ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Israel y del ejército estadounidense.

Miles de personas huyen de Teherán

Miles de personas tratan de salir de Irán por todos los medios disponibles tras el ataque de EE.UU. e Israel

Miles de personas tratan de salir de Irán por todos los medios disponibles tras el ataque de EE.UU. e Israel. Majid Asgaripour/WANA/Reuters

En Teherán se podían ver columnas de cientos de vehículos que desde primera hora de la mañana buscaban salir de la zona que EE.UU e Israel están bombardeando.

Irán ataca Israel en respuesta a los bombardeos

Ataque a Irán: el país persa responde con ataques contra Israel y bases aéreas de EE.UU.

Irán ha respondido al bombardeo de EE.UU. e Israel con ataques, algunos de ellos se han podido ver en la Bahía de Haifa, al norte de Israel. Leo Correa AP Photo/Leo Correa

Los servicios de emergencias israelíes han informado de un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte).

Acopio de víveres y calles vacías

Ataque a Irán: ciudadanos israelíes se refugian en un aparcamiento subterráneo en Tel Aviv

Ciudadanos israelíes se refugian en un aparcamiento subterráneo en Tel Aviv. REUTERS/Itai Ron

Una multitud de personas ha abandonado a toda prisa las calles de Jerusalén este sábado ante el repetido alarido de las alarmas antiaéreas, previo a la llegada de misiles procedentes de Irán en represalia a los bombardeos de Israel y EE.UU. contra el régimen de los ayatolás.

