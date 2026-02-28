El ataque a Irán de EE.UU. e Israel en imágenes

Israel y EE.UU. han bombardeado Irán este sábado en una ofensiva aérea coordinada que según el presidente estadounidense, Donald Trump, busca "aniquilar" el régimen de los ayatolás. El país persa ha respondido lanzando misiles contra bases estadounidenses en la región y contra Israel, que ha declarado el estado de emergencia.

Los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo de los 27, Ursula von der Leyen y António Costa, han llamado a "prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación". España ha expresado su rechazo a la "acción unilateral" de Israel y Estados Unidos y ha exigido el "pleno respeto del derecho internacional".

Varias columnas de humo se podían ver sobre Teherán Varias columnas de humo se elevan sobre Teherán tras los bombardeos de EE.UU. e Israel. DPA vía Europa Press Tasnim News Agency/ZUMA Press Wire/EP Israel y Estados Unidos han lanzado ataques aéreos contra el país persa y se han escuchado explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según la Guardia Revolucionaria.

Israel bombardea una escuela de primaria El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 53, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, según han informado las autoridades. El humo se eleva sobre la capital iraní tras comenzar los ataques de Estados Unidos e Israel. ZUMA vía Europa Press Tasnim News Agency/Zuma Press/EP Medios semioficiales iraníes como la agencia Tasnim han confirmado explosiones en la capital, Teherán, concretamente en el barrio de Pasteur, donde donde se encuentra el complejo de alta seguridad que alberga la residencia y la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Captura de video tomada de imágenes UGC publicadas en las redes sociales y verificada por los equipos de AFPTV en París muestra a personas inspeccionando los daños en el lugar del impacto tras los ataques estadounidenses e israelíes en Teherán. AFP

Irán ataca bases militares de EE.UU. en el Golfo El humo se eleva tras escucharse varias explosiones en Manama, Bahrain. REUTERS/Stringer Bahrein alberga una de las bases militares que EE.UU. tiene en el Golfo Pérsico y ha sido el objetivo de varios de los ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Israel y del ejército estadounidense.

Miles de personas huyen de Teherán Miles de personas tratan de salir de Irán por todos los medios disponibles tras el ataque de EE.UU. e Israel. Majid Asgaripour/WANA/Reuters En Teherán se podían ver columnas de cientos de vehículos que desde primera hora de la mañana buscaban salir de la zona que EE.UU e Israel están bombardeando.

Irán ataca Israel en respuesta a los bombardeos Irán ha respondido al bombardeo de EE.UU. e Israel con ataques, algunos de ellos se han podido ver en la Bahía de Haifa, al norte de Israel. Leo Correa AP Photo/Leo Correa Los servicios de emergencias israelíes han informado de un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte).