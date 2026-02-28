El ataque a Irán de EE.UU. e Israel en imágenes
- Al menos 53 estudiantes de una escuela al sur del país han muerto tras un bombardeo israelí
- Sigue en directo las novedades en torno al conflicto
Israel y EE.UU. han bombardeado Irán este sábado en una ofensiva aérea coordinada que según el presidente estadounidense, Donald Trump, busca "aniquilar" el régimen de los ayatolás. El país persa ha respondido lanzando misiles contra bases estadounidenses en la región y contra Israel, que ha declarado el estado de emergencia.
Los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo de los 27, Ursula von der Leyen y António Costa, han llamado a "prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación". España ha expresado su rechazo a la "acción unilateral" de Israel y Estados Unidos y ha exigido el "pleno respeto del derecho internacional".
Varias columnas de humo se podían ver sobre Teherán
Israel y Estados Unidos han lanzado ataques aéreos contra el país persa y se han escuchado explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según la Guardia Revolucionaria.
Israel bombardea una escuela de primaria
El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 53, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, según han informado las autoridades.
Medios semioficiales iraníes como la agencia Tasnim han confirmado explosiones en la capital, Teherán, concretamente en el barrio de Pasteur, donde donde se encuentra el complejo de alta seguridad que alberga la residencia y la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.
Irán ataca bases militares de EE.UU. en el Golfo
Bahrein alberga una de las bases militares que EE.UU. tiene en el Golfo Pérsico y ha sido el objetivo de varios de los ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Israel y del ejército estadounidense.
Miles de personas huyen de Teherán
En Teherán se podían ver columnas de cientos de vehículos que desde primera hora de la mañana buscaban salir de la zona que EE.UU e Israel están bombardeando.
Irán ataca Israel en respuesta a los bombardeos
Los servicios de emergencias israelíes han informado de un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte).
Acopio de víveres y calles vacías
Una multitud de personas ha abandonado a toda prisa las calles de Jerusalén este sábado ante el repetido alarido de las alarmas antiaéreas, previo a la llegada de misiles procedentes de Irán en represalia a los bombardeos de Israel y EE.UU. contra el régimen de los ayatolás.