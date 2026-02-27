Josep Borrell reprocha a Von der Leyen "no hacer nada" en el conflicto entre Israel y Palestina

Josep Borrell ha afirmado en una entrevista realizada en RNE que Europa se encuentra en una "situación débil" debido a la forma de funcionar, "con esta regla de que todos (los 27) tienen que estar de acuerdo en todo para hacer algo, al final lo hacemos tarde y mal".

Tras esta frase de Borrell, la periodista Isabel Gemio recordaba en el magacín de RNE El último tren, una declaración del ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, en agosto del año pasado: "Europa ha perdido el alma en Gaza, dijo usted señor Borrell: ¿Qué más podemos perder?".

Borrell constestaba refiriéndose a "los principios, a los valores morales que los europeos decimos defender" para a continuación mencionar el derecho humanitario y la necesidad de que "existan reglas en la guerra que no se puedan violar".

La Comisión "no ha tomado medidas punitivas" Para Josep Borrell "la masacre de civiles" en Gaza y las durísimas condiciones de vida a las que se ha sometido a la población gazatí son la prueba de que "Europa ha permanecido mirando hacia otro lado". Una responsabilidad de la que el alto representante excluye al Gobierno español, y algunos socios más. "Hemos estado diciendo que Israel tenía que respetar el derecho internacional humanitario, pero nunca nos hemos preguntado si lo hacía o no lo hacía. Y sabemos que no lo ha hecho. La Comisión Europea, muy en particular, ha estado completamente plantada, sin tomar ninguna medida punitiva con respecto a las autoridades israelitas". Siguiendo esta argumentación, Borrell ha recordado la última vez que la presidenta von der Leyen intervino en el Parlamento Europeo y mencionó que iba a hacer algo al respecto concluyendo que "a la hora de la verdad, no ha hecho nada". La UE evidencia su falta de consenso para sancionar a Israel por su ofensiva en Gaza: "Es frustrante no poder hacer más"