Máxima tensión en embajadas occidentales: urgen la salida de Irán y amplían la alerta en Israel ante una posible escalada

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase de máxima fricción diplomática, con advertencias consulares explícitas y un despliegue militar estadounidense en Oriente Medio similar al que precedió a la guerra de Irak. EE.UU., China, Reino Unido, Canadá o Francia, entre otros, han pedido a sus ciudadanos y personal diplomático no esencial que abandonen cuanto antes la República Islámica ante el riesgo de una escalada bélica regional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido uno de los mensajes más contundentes. En su última actualización pública pide a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Irán y que quienes se encuentren allí “salgan ahora”, subrayando que la capacidad de asistencia consular dentro del país es “extremadamente limitada”, no pudiendo garantizar evacuaciones si la situación se deteriora de forma repentina.

En la mañana de este viernes, Washington autorizaba, además, la salida voluntaria de personal no esencial y familiares de su embajada en Israel, citando un "aumento de las tensiones regionales". El mensaje trasladado a los ciudadanos estadounidenses en el país fue claro: "Reconsideren cualquier desplazamiento" y, si optan por marcharse, "háganlo mientras existan vuelos comerciales disponibles" ante la posibilidad de restricciones posteriores.

La decisión coincide con la llegada del portaaviones Gerald R. Ford a la costa israelí como parte del refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio. Se trata del mayor portaaviones del mundo y su despliegue se enmarca en un movimiento más amplio que incluye destructores y aeronaves de combate en las proximidades de la República Islámica, donde el portaaviones Abraham Lincoln lleva semanas apostado. Fuentes estadounidenses describen este despliegue como un dispositivo disuasorio ante un posible escenario de escalada.

En paralelo al incremento de la presión militar, Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves en Ginebra su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el programa nuclear iraní. Ambas partes fijaron una nueva cita para la próxima semana en Viena y los mediadores hablaron de avances técnicos, aunque persisten diferencias sustanciales en torno al nivel de enriquecimiento de uranio, el calendario de verificación y el levantamiento de sanciones.