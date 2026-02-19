El Ejército de EE.UU espera la decisión de Trump sobre Irán en su mayor despliegue desde la guerra de Irak

Desde hace semanas, las alertas sobre un posible ataque de Estados Unidos en Irán se encienden y apagan al ritmo que dicta Donald Trump. Una vez más, gobiernos de medio mundo, agencias de inteligencia internacionales y países aliados de EE.UU. tienen sus ojos puestos en Washington a la espera de la decisión que pueda tomar el presidente norteamericano respecto de las actuales negociaciones indirectas entre Washington y Teherán.

Preguntada por esta cuestión, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmaba este miércoles que solo se había logrado "un poco de progreso" en la última ronda de negociadora entre las partes, celebrada esta semana en Ginebra. EE.UU. e Irán están "muy alejados en ciertos puntos clave", señaló la funcionaria, quien advirtió que Irán debería ser “muy sabio al hacer un acuerdo”, aunque no fijó plazos ni confirmó acciones específicas.

El despliegue que sí lleva semanas en marcha es el militar. Donald Trump anunció el pasado 13 de febrero la llegada a Oriente Medio del portaviones más grande y avanzado de su Armada, el USS Gerald R. Ford, que seguía fondeado en aguas del Caribe tras la operación que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Junto al Abraham Lincoln, que navega desde hace días por las aguas del Mar Arábigo y del Estrecho de Ormuz, serían dos los buques aeronavales estadounidenses desplegados en la zona. "En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos; si lo logramos, podrá retirarse”, ha afirmado el presidente.

El portaaviones Abraham Lincoln de la Armada de EE.UU. Getty Images

El Ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, han informado en las últimas horas, la cadena CNN y el diario The New York Times. Sin embargo, y de acuerdo a una fuente citada por la cadena estadounidense, Trump no habría tomado una decisión al respecto, aunque "está dedicando mucho tiempo a pensar en ello", señalan las fuentes, consultando a asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de acción. Por otro lado, altos funcionarios de Seguridad Nacional se habrían reunido el miércoles en la Casa Blanca para discutir la situación en Irán, según una persona familiarizada con la reunión, después de que Trump fuese informado por sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, sobre el resultado de las conversaciones indirectas mantenidas con sus homólogos iraníes, celebradas el día anterior. En ese momento, no estaba claro, apunta la CNN, si el presidente estadounidense tomaría una decisión antes del fin de semana. De acuerdo a la información difundida por los medios norteamericanos, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, con una reunión prevista del gabinete de seguridad de Israel para este domingo, recogen citando fuentes de la Defensa hebrea. Por su parte, el refuerzo militar de EE.UU. incluye, además de los dos grupos de ataque de portaaviones junto con sus destructores, decenas de aviones cisterna de reabastecimiento, más de 50 aviones de combate adicionales, cruceros y submarinos, informaron funcionarios estadounidenses al diario. Además, el Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Oriente Medio, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes, precisó por su parte la cadena CBS. "Existen muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán", añadió en la rueda de prensa de este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, si bien aseguró que "la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente". La portavoz declinó comentar si un eventual ataque se coordinaría con Israel, país con el que la Administración mantiene estrechas consultas de seguridad. Iraníes circulan cerca de un enorme cartel anti-EE.UU. colgado en la plaza de la Revolución en Teherán EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH