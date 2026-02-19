La víctima del DAO informó a Interior tras poner la denuncia pero habla de "decepción": "Esperábamos un cese fulminante"

El abogado de la agente de Policía que se ha querellado por agresión sexual contra el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González, ha confirmado este jueves que comunicaron la denuncia al Ministerio del Interior este martes, y que no lo hicieron antes porque decidieron llevarlo directamente con la "máxima reserva" por la vía judicial. Sin embargo, al ser preguntado por cómo se siente la víctima tras la dimisión del responsable ha dicho que ha sentido "enorme decepción" porque esperaba un "cese fulminante".

Entrevistado en La Hora de La 1 y en Las Mañanas de RNE, el letrado ha dicho que su cliente "sintió enorme decepción" porque entendían que cuando esto se comunicara se "iba a producir un cese fulminante". Así lo ha asegurado al ser preguntado por las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska cuando este miércoles en la sesión de control del Congreso aseguró que dimitiría solo si la víctima sentía que le había fallado.

Sobre el DAO ha dicho que ha "manchado" el uniforme de Policía y por ello creen que "no merece que opte a una dimisión, tiene que ser cesado fulminantemente" igual que el comisario Óscar San Juan, que según han denunciado, actuó como "brazo ejecutor" coaccionando a la víctima y presionando para que no denunciara.

"Lo puso en conocimiento el pasado martes a la subdirectora general Gema Barroso, tenía muchísimo miedo estaba en autentico shock y tena un pánico cerval a decir que le había pasado y quién se lo había hecho", ha dicho el letrado.

El PP y algunos sindicatos policiales han pedido la dimisión del ministro del Interior y le acusado de haber "tapado" la denuncia y de no haber cesado antes al DAO porque presentó hace más de un mes. Piedrafita ha dicho que si el ministro pudo conocer antes la denuncia por otros medios es algo que desconoce.