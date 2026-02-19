La víctima del DAO informó a Interior tras poner la denuncia pero habla de "decepción": "Esperábamos un cese fulminante"
- El letrado Jorge Piedrafita denuncia que desde que se hizo pública la denuncia se ha filtrado la identidad de su cliente
- Se trata de una persona que ha "manchado" el uniforme de Policía y consideran que "no merece que opte a una dimisión"
El abogado de la agente de Policía que se ha querellado por agresión sexual contra el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González, ha confirmado este jueves que comunicaron la denuncia al Ministerio del Interior este martes, y que no lo hicieron antes porque decidieron llevarlo directamente con la "máxima reserva" por la vía judicial. Sin embargo, al ser preguntado por cómo se siente la víctima tras la dimisión del responsable ha dicho que ha sentido "enorme decepción" porque esperaba un "cese fulminante".
Entrevistado en La Hora de La 1 y en Las Mañanas de RNE, el letrado ha dicho que su cliente "sintió enorme decepción" porque entendían que cuando esto se comunicara se "iba a producir un cese fulminante". Así lo ha asegurado al ser preguntado por las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska cuando este miércoles en la sesión de control del Congreso aseguró que dimitiría solo si la víctima sentía que le había fallado.
Sobre el DAO ha dicho que ha "manchado" el uniforme de Policía y por ello creen que "no merece que opte a una dimisión, tiene que ser cesado fulminantemente" igual que el comisario Óscar San Juan, que según han denunciado, actuó como "brazo ejecutor" coaccionando a la víctima y presionando para que no denunciara.
"Lo puso en conocimiento el pasado martes a la subdirectora general Gema Barroso, tenía muchísimo miedo estaba en autentico shock y tena un pánico cerval a decir que le había pasado y quién se lo había hecho", ha dicho el letrado.
El PP y algunos sindicatos policiales han pedido la dimisión del ministro del Interior y le acusado de haber "tapado" la denuncia y de no haber cesado antes al DAO porque presentó hace más de un mes. Piedrafita ha dicho que si el ministro pudo conocer antes la denuncia por otros medios es algo que desconoce.
Denuncian la filtración de su identidad y "todo tipo de bulos"
Además, Piedrafita ha denunciado que desde que se hizo pública hace dos días se ha filtrado la identidad de su cliente en grupos de policía y que se siente "destrozada", porque se trata de una situación "muy dura" y están lanzando "todo tipo de infamias y bulos contra ella".
"Yo esperaba y entiendo que debe ser así que la víctima debe permanecer anónima, pero empezó a correr como la pólvora por grupos policiales de comisaría, grupos de policías", ha asegurado. Y su cliente empezó a recibir "un bombardeo de mensajes y llamadas". Esto le ha causado "mucho daño", le ha incrementado la ansiedad y el mal psicológico que tiene de por sí.
También ha dicho que el audio con el que cuentan como prueba tiene una duración de unos 40 minutos y que en él se "refleja toda la acción desde que entra en la casa y consigue huir y es escalofriante".
Y en relación con la situación en que se encuentra su cliente, ha explicado que han pedido protección para ella porque se encuentra en "extrema vulnerabilidad". Sobre la filtración de su identidad, ha dicho que no saben ni "de quién ni cómo" se ha producido pero creen que puede proceder del "entorno del acusado" y si logran averiguar quiénes son "va a caer quien tenga que caer con todo el peso de la ley porque esto es muy grave".