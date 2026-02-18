Gemma Barroso, subdirectora de Recursos Humanos de la Policía, será la nueva DAO hasta que se nombre sustituto

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha citado este miércoles a todos los mandos de este cuerpo tras la crisis abierta por la renuncia del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, tras la querella y citación judicial por presunto acoso sexual a una subordinada.

En esa cita, que se celebra en el complejo policial de Canillas, se aborda la crisis abierta por la querella contra el ya ex Director Adjunto Operativo. Además, se ha anunciado que la Policía Nacional abrirá una convocatoria para elegir al nuevo DAO. Hasta que se produzca ese nombramiento, ocupará ese cargo la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación del cuerpo, Gemma Barroso. Según han confirmado fuentes policiales a RTVE, es "por escalafón policial quien debe asumir el mando".

Las mismas fuentes, señalan que el cese del DAO quedará publicado en el BOE y al día siguiente comienza el proceso de nuevo nombramiento, que consistirá en la presentación de candidaturas, elección por parte del director general y elevación de la propuesta al Ministro, "que puede firmar o no el nombramiento de la persona propuesta".

La competencia del nombramiento del nuevo DAO recae por tanto en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y previo informe de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

