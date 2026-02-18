Gemma Barroso, subdirectora de Recursos Humanos de la Policía, será la nueva DAO hasta que se nombre sustituto
- La Junta de Gobierno de la Policía Nacional aborda la crisis abierta por la denuncia contra José Ángel González
- La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, ocupará el cargo de DAO, según establece el reglamento
El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha citado este miércoles a todos los mandos de este cuerpo tras la crisis abierta por la renuncia del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, tras la querella y citación judicial por presunto acoso sexual a una subordinada.
En esa cita, que se celebra en el complejo policial de Canillas, se aborda la crisis abierta por la querella contra el ya ex Director Adjunto Operativo. Además, se ha anunciado que la Policía Nacional abrirá una convocatoria para elegir al nuevo DAO. Hasta que se produzca ese nombramiento, ocupará ese cargo la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación del cuerpo, Gemma Barroso. Según han confirmado fuentes policiales a RTVE, es "por escalafón policial quien debe asumir el mando".
Las mismas fuentes, señalan que el cese del DAO quedará publicado en el BOE y al día siguiente comienza el proceso de nuevo nombramiento, que consistirá en la presentación de candidaturas, elección por parte del director general y elevación de la propuesta al Ministro, "que puede firmar o no el nombramiento de la persona propuesta".
La competencia del nombramiento del nuevo DAO recae por tanto en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y previo informe de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.
La Policía Nacional pone en marcha un procedimiento urgente para nombrar al nuevo DAO
En esta reunión, en la que se dan cita todos los comisarios y jefes de la división de la Policía Nacional 24 horas después de conocerse la querella contra José Ángel González, se ha dado a conocer que se convocará un procedimiento para nombrar al nuevo DAO de la Policía Nacional. Un proceso que estará "presidido por el principio de celeridad" con el objetivo de acortar los plazos y al que podrán presentarse los comisarios principales.
En tanto se decida el nombre del sustituto de José Ángel González, este puesto clave en la Policía Nacional ha sido ocupado por la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, la comisaria principal Gema Barroso, tal y como establece el artículo 4.2 de la Orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.
Ella ocupará este puesto hasta que se elija al nuevo DAO, cuyo nombramiento está regulado por la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional. En su artículo 47 sobre los procedimientos de provisión de puestos de trabajo señala, en el apartado 6, que en el caso de los "puestos directivos" con "nivel orgánico de subdirector general" (como es el DAO), la competencia para sus nombramientos "recaerá en el ministro del Interior, a propuesta del director general de la Policía y previo informe emitido por el secretario de Estado de Seguridad".
Y añade que estos puestos, o los de jefe superior, "se proveerán entre comisarios principales". Además, debido a la responsabilidad de estos cargos de libre designación, su cobertura se llevará a cabo por un "procedimiento especial presidido por el principio de celeridad, a cuyo efecto se podrán reducir los plazos establecidos para el sistema ordinario".
La Dirección Adjunta Operativa, cuyo titular es el 'número dos' de la Policía Nacional, es la encargada de la colaboración con el director general en la dirección de las funciones de mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, además de la dirección, coordinación y supervisión de las unidades centrales, supraterritoriales y territoriales. También tiene encomendado el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos, y la definición de los recursos humanos y materiales aplicables a dichos programas, como marca el real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Además, es "responsable de la dirección, impulso y coordinación de las funciones policiales operativas, que en el nivel central serán realizadas por las Comisarías Generales de Información, de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, de Extranjería y Fronteras y de Policía Científica, todas ellas con nivel orgánico de subdirección general, así como por la División de Operaciones y Transformación Digital".