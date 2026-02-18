Sánchez defiende que Interior ha actuado con "empatía" y "contundencia" tras la denuncia al DAO y pide lo mismo al PP
- Sánchez se ha expresado así durante su viaje oficial a India, donde se ha reunido con el primer ministro de este país
- También se ha referido al mal resultado del PSOE en las elecciones de Aragón y lo ha atribuido a la "abstención"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que el Ministerio del Interior ha actuado con "empatía, contundencia y coherencia" en el caso de la denuncia por agresión sexual contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González, que dimitió este martes, y ha instado al PP a actuar de la misma forma en el caso que le afecta en el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), cuyo alcalde ha sido denunciado por una exedil por acoso sexual y laboral.
"Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, entenderían que se pidieran responsabilidades, pero se ha actuado desde el principio con empatía, con coherencia y con contundencia", ha expresado Sánchez en una rueda de prensa desde la India, donde se encuentra de viaje oficial, al ser preguntado por la petición de responsabilidades que le exigen desde el PP.
El jefe del Ejecutivo ha sostenido que conocieron la denuncia este mismo martes y que le apartaron de inmediato. También ha asegurado que han apoyado a la víctima desde el principio y ha añadido que espera que "la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias".
Exige al PP que actúe en el caso de Móstoles
Sánchez ha cargado contra el PP por pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y ha pedido al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que actúe de la misma manera en el caso del alcalde de Móstoles.
"Sería bueno que quienes exigen la dimisión a Fernando Grande Marlaska, que se lo aplicaran. En el PP hay un no crédito a la víctima. Esa doble vara de medir no debería admitirse. No le vamos a aceptar lecciones a aquellos que, cuando tienen estos casos, se dedican a encubrir y a estigmatizar a la víctima, que es lo que hemos visto con la exconcejala de Móstoles", ha espetado.
Sánchez cree que el resultado electoral del PSOE se debe a la abstención
Por otro lado, preguntado por los resultados electorales en Aragón, donde el PSOE se ha hundido al mínimo histórico, Sánchez lo ha atribuido a la "abstención" del electorado socialista.
"Nuestro electorado se está quedando en la abstención. Tenemos que analizar por qué no acuden a votar. Puede haber argumentos para quedarse en la abstención, pero trabajaremos para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales", ha subrayado.
Viaje a India
Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en un viaje oficial de dos días en India, a donde ha acudido para participar en una cumbre sobre IA, que organiza el país asiático y a la que asistirán una veintena de líderes internacionales, y en la que expondrá el modelo que impulsa España "humanista y basado en derechos", además de más controlado.
En India, el presidente del Gobierno se ha reunido con el primer ministro de India, Narendra Modi, con quien ha compartido la necesidad de "seguir dando pasos" hacia una inteligencia artificial (IA) que "ponga a las personas en el centro".
La reunión de este miércoles de Sánchez y Modi es la segunda que mantienen en la India, ya que ambos tuvieron otro encuentro en octubre de 2024 en Vadodara, donde presidieron la inauguración de una planta de Airbus en alianza con la india Tata.
Tras su reunión con Modi, Sánchez ha destacado el "buen estado de las relaciones entre España e India", que, según ha avanzado en un mensaje en 'X', seguirán "fortaleciendo".
"He tenido la oportunidad de trasladarle el deseo de relanzar esas relaciones para que la voz conjunta de España e India resuene con más fuerza en el escenario internacional", ha subrayado en rueda de prensa en Nueva Delhi.
