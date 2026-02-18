Sánchez defiende que Interior ha actuado con "empatía" y "contundencia" tras la denuncia al DAO y pide lo mismo al PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que el Ministerio del Interior ha actuado con "empatía, contundencia y coherencia" en el caso de la denuncia por agresión sexual contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González, que dimitió este martes, y ha instado al PP a actuar de la misma forma en el caso que le afecta en el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), cuyo alcalde ha sido denunciado por una exedil por acoso sexual y laboral.

"Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, entenderían que se pidieran responsabilidades, pero se ha actuado desde el principio con empatía, con coherencia y con contundencia", ha expresado Sánchez en una rueda de prensa desde la India, donde se encuentra de viaje oficial, al ser preguntado por la petición de responsabilidades que le exigen desde el PP.

El jefe del Ejecutivo ha sostenido que conocieron la denuncia este mismo martes y que le apartaron de inmediato. También ha asegurado que han apoyado a la víctima desde el principio y ha añadido que espera que "la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias".

Exige al PP que actúe en el caso de Móstoles Sánchez ha cargado contra el PP por pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y ha pedido al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que actúe de la misma manera en el caso del alcalde de Móstoles. La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral y contra el PP Mª Carmen Cruz Martín "Sería bueno que quienes exigen la dimisión a Fernando Grande Marlaska, que se lo aplicaran. En el PP hay un no crédito a la víctima. Esa doble vara de medir no debería admitirse. No le vamos a aceptar lecciones a aquellos que, cuando tienen estos casos, se dedican a encubrir y a estigmatizar a la víctima, que es lo que hemos visto con la exconcejala de Móstoles", ha espetado. Marlaska "no sabía" de la acusación al director de la Policía y cesa a otro comisario por supuestas coacciones a la víctima Silvia Quílez Iglesias

Sánchez cree que el resultado electoral del PSOE se debe a la abstención Por otro lado, preguntado por los resultados electorales en Aragón, donde el PSOE se ha hundido al mínimo histórico, Sánchez lo ha atribuido a la "abstención" del electorado socialista. El PP gana las elecciones en Aragón pero necesitará a un Vox aún más fuerte, el PSOE cae, y Podemos y PAR desaparecen Mª Carmen Cruz Martín "Nuestro electorado se está quedando en la abstención. Tenemos que analizar por qué no acuden a votar. Puede haber argumentos para quedarse en la abstención, pero trabajaremos para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales", ha subrayado.