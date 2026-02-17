La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral y contra el PP

La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha presentado finalmente una querella por un presunto acoso sexual y acoso laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado que la querella ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles (Madrid) y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.

El letrado ha admitido que se trata de un "procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima".

Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".