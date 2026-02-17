Junts votará en contra de la propuesta de Vox para prohibir el burka y presenta su propia propuesta

Junts ha anunciado este martes que votará en el Congreso en contra de la propuesta de Vox para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos, al tiempo que ha registrado en el Congreso su propio proyecto de ley para ello, según han indicado fuentes del partido.

Fuentes del partido han explicado que "nunca" han votado a favor de una propuesta de Vox en el Congreso porque esta formación es un "partido político anticatalán, antifeminista y contra los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Cataluña".

Este martes, el Congreso de los Diputados debate la toma en consideración de una proposición de ley presentada por los de Santiago Abascal para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el niqab y el burka, a la que el PP ya ha avanzado que dará respaldo. "Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", ha sostenido Junts.

Desde Vox, la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha considerado que si Junts vota en contra es porque "está a favor de la islamización de Cataluña". Además, ha rechazado que la propuesta de la formación independentista catalana sea "coincidente" con la de Vox porque entonces votaría a favor. "La realidad es que Junts se mueve en el cálculo electoral… Ellos sabrán. Nosotros defenderemos la nuestra", ha señalado Millán.