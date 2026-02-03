El Parlamento de Baleares insta al Gobierno central a prohibir el burka en espacios públicos

El Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado este martes una proposición no de ley para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka en espacios públicos, una iniciativa que ha contado con el visto bueno del PP y de Vox y contra la que han votado los partidos de izquierda, incluido el PSOE.

El texto consta de un total de cuatro puntos, con condenas explícitas a abusos como el matrimonio forzado o la mutilación genital específica y un llamamiento específico al Ejecutivo de Pedro Sánchez para "promover las reformas legislativas y normativas que sean necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública".

“No podemos aceptar la cruel discriminación de una mujer atrapada en una cárcel de tela", ha alegado la diputada popular, Cristina Gil, durante un discurso en el que ha subrayado que "un Estado democrático y plural no puede mostrarse indiferente ante modelos culturales, religiosos o tradiciones que son contrarios a principios innegociables.

La representante del PP ha afeado a los partidos de izquierda un 'no' que considera contrario a "los derechos, la dignidad y la igualdad de las mujeres y niñas", pero para la oposición detrás de este movimiento legislativo simbólico subyace un sesgo de islamofobia del que responsabilizan a la formación de Marga Prohens y a su principal socio político, Vox.