El Parlamento de Baleares insta al Gobierno central a prohibir el burka en espacios públicos
- La proposición ha salido adelante con el voto a favor del PP y de Vox
- La oposición acusa a los populares de asumir el discurso de odio de la ultraderecha
El Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado este martes una proposición no de ley para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka en espacios públicos, una iniciativa que ha contado con el visto bueno del PP y de Vox y contra la que han votado los partidos de izquierda, incluido el PSOE.
El texto consta de un total de cuatro puntos, con condenas explícitas a abusos como el matrimonio forzado o la mutilación genital específica y un llamamiento específico al Ejecutivo de Pedro Sánchez para "promover las reformas legislativas y normativas que sean necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública".
“No podemos aceptar la cruel discriminación de una mujer atrapada en una cárcel de tela", ha alegado la diputada popular, Cristina Gil, durante un discurso en el que ha subrayado que "un Estado democrático y plural no puede mostrarse indiferente ante modelos culturales, religiosos o tradiciones que son contrarios a principios innegociables.
La representante del PP ha afeado a los partidos de izquierda un 'no' que considera contrario a "los derechos, la dignidad y la igualdad de las mujeres y niñas", pero para la oposición detrás de este movimiento legislativo simbólico subyace un sesgo de islamofobia del que responsabilizan a la formación de Marga Prohens y a su principal socio político, Vox.
La oposición de izquierdas avisa de un discurso de odio
El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha enmarcado la votación dentro de una “guerra entre la derecha y la ultraderecha balear” para ver quién es “más racista y genera más odio” y ha advertido de situaciones hipotéticas en las que una mujer no pueda acudir a un centro de salud si no puede vestir un burka o un niqab.
Por su parte, la diputada socialista Teresa Suárez ha afirmado que, aunque el velo integral sea una prenda sexista "que somete a la mujer", ha cargado contra la supuesta "obsesión" del PP para "abrazar y normalizar" los discursos de odio. "Es una guerra para ver quién es más racista", ha sentenciado.
Vox, en cambio, va más allá y considera que el texto aprobado en el Parlamento balear es "descafeinada". El diputado Sergio Rodríguez ha lamentado que el llamamiento no se extienda también al hiyab, que sí deja el rostro de la mujer al descubierto. En este sentido, ha advertido de que “no se puede medir la discriminación de la mujer por los centímetros de tela que una determinada religión le obliga a llevar”.