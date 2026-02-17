Uso del velo islámico en Europa: ¿Qué países lo prohíben por ley?
El Congreso de los Diputados vota este martes una propuesta de ley orgánica presentada por Vox para prohibir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Desde la restricción general en Francia, Bélgica o Austria, a los vetos parciales en Alemania y Países Bajos junto a las últimas medidas aún en trámite en Italia y Portugal, en VerificaRTVE analizamos qué países de Europa prohíben el uso del burka y el niqab y en qué circunstancias.
Francia, el primer país europeo que prohíbe el velo integral en espacios públicos
En septiembre de 2010, Francia aprueba la ley que prohíbe el uso en espacios públicos del velo integral (burka y niqab) y de todas aquellas prendas que cubran el rostro, aunque la prohibición entra en vigor el 11 de abril de 2011. En agosto de 2023, suma una nueva restricción a su normativa, la prohibición en las escuelas del uso de la abaya, la prenda islámica que cubre el cuerpo femenino dejando al descubierto el rostro. Gabriel Attal, entonces ministro de Educación galo, justificó la prohibición con el argumento de que las escuelas deben acoger a "todos los estudiantes con los mismos derechos y los mismos deberes, sin discriminación ni estigmatización".
No son las únicas restricciones de prendas islámicas en Francia porque el velo está prohibido también en deportes como el fútbol, el baloncesto y el voleibol "en competiciones a todos los niveles", incluidas las categorías juveniles y amateurs. Mónica Costa, especialista en Justicia de Género de la Oficina Regional de Europa de Amnistía Internacional, asegura a VerificaRTVE que "Francia es el único país europeo con este tipo de prohibición en los deportes". Pendiente todavía de debate y votación, en la Asamblea Nacional continúa una proposición de ley aprobada por el Senado en febrero de 2025 para prohibir el velo en todas las competiciones deportivas en Francia.
Portugal e Italia tramitan leyes para prohibir prendas que cubran el rostro
Portugal e Italia son los dos últimos países de Europa que impulsan leyes para prohibir el uso en espacios públicos de prendas que oculten la cara, con dos iniciativas legales que todavía siguen en tramitación parlamentaria. En Portugal, la Asamblea aprobó en octubre de 2025 en primera lectura un proyecto de ley del partido ultraderechista Chega para prohibir el uso en espacios públicos de prendas que cubran el rostro, como el burka y el niqab. El texto está en fase de tramitación parlamentaria, por lo que podría someterse a cambios.
En su actual redacción, el proyecto legislativo prohíbe el uso "en espacios públicos" de prendas que tapen el rostro, como es el caso del niqab y el burka (pág.5). También prohíbe "obligar" a alguien a cubrir su rostro "por motivos de género y religión" y contempla multas por incumplir estas prohibiciones que van desde los 200 a los 4.000 euros.
En Italia, la Cámara de Diputados de Italia está estudiando actualmente una propuesta de ley que contempla, entre otras medidas, la prohibición del uso en espacios públicos de prendas que oculten el rostro. Esta restricción forma parte de una propuesta legislativa contra "el fundamentalismo religioso" que está en trámite parlamentario y que fue presentada en octubre de 2025 por Hermanos de Italia, la formación de la primera ministra, Giorgia Meloni. En su redacción actual, la propuesta contempla prohibir el velo integral en espacios públicos, aumentar las penas por los matrimonios forzados y la introducción de controles sobre la financiación extranjera de lugares de culto.
Bélgica prohíbe en público el velo completo y mantiene restricciones locales
Siguiendo la estela de Francia, Bélgica impone por ley la prohibición del velo integral en espacios públicos desde julio de 2011, una restricción respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia dictada en 2017. La norma contempla sanciones económicas por incumplimientos que van desde 15 a 137 euros e incluso penas de uno a siete días de prisión. El uso del velo integral en espacios públicos ya estaba prohibido en la mayoría de los municipios de Bélgica antes de la ratificación de la restricción estatal, según consta en este informe sobre las restricciones a la vestimenta de mujeres musulmanas en Europa realizado por la organización Open Society Justice Initiative (pág.39).
Austria no permite el velo integral y planea restricciones en colegios
Austria también prohíbe el uso del velo integral en espacios públicos. Lo hace por ley desde octubre de 2017, cuando la norma fue aprobada por el Gobierno liderado por los socialdemócratas del SPO con el apoyo de los conservadores del Partido Popular (OVP). El Ejecutivo actual, una coalición de conservadores, socialdemócratas y liberales, ha aprobado en septiembre un proyecto de ley para prohibir que las niñas menores de 14 años lleven velo en los colegios. La norma, pendiente de aprobación parlamentaria, contempla sanciones económicas o penas de 14 días de prisión por incumplimientos reiterados de la restricción. Esta prohibición se impondrá después de que el Tribunal Constitucional de Austria anulara en 2020 la prohibición del velo islámico en las escuelas de primaria.
Dinamarca quiere llevar a los colegios la prohibición del velo
Dinamarca mantiene prohibido desde agosto de 2018 el uso en espacios públicos del velo integral y de cualquier prenda que cubra el rostro, incluidas las máscaras o una barba postiza. La norma que impone la restricción contempla multas que van desde las 1.000 hasta las 10.000 coronas (desde 134 a 1.343 euros). La actual primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha abogado por ampliar la prohibición para que no se pueda llevar velo en los colegios y para eliminar las salas de rezo en los centros educativos. En el ámbito laboral, el Tribunal Supremo danés avaló en 2005 la decisión de la mayor cadena de supermercados del país, Dans Supermarked, de prohibir a sus empleadas el uso del velo (pág. 66). La compañía decidió retirar esa restricción en 2013 tras el boicot contra una firma rival, Netto, por impedir el uso del velo.
La prohibición del burka y el niqab en Suiza, aprobada en referéndum en 2021
Desde el 1 de enero de 2025, Suiza prohíbe el uso en espacios públicos del velo integral (burka y niqab) y de todas las prendas que cubran el rostro. Esta restricción fue aprobada en un referéndum celebrado en marzo de 2021 por un ajustado margen, con el 52 % de los votos, y posteriormente se tramitó como ley. La norma contempla sanciones de hasta 1.000 francos suizos por incumplir la restricción (unos 1.070 euros) y exenciones por razones de seguridad, salud o meteorológicas.
Bulgaria prohíbe el velo integral en lugares públicos desde 2016
Bulgaria mantiene prohibido por ley desde septiembre de 2016 el uso del velo integral en lugares públicos. La norma, conocida como ley de "prohibición del burka", restringe cualquier prenda que oculte la cara y contempla sanciones de hasta 1.500 levas (unos 766 euros), así como la suspensión de ayudas sociales. Además de la restricción estatal, desde abril de 2016 el municipio Pazardzhiik prohíbe el velo integral en lugares públicos (pg.52).
El veto parcial del velo integral en Países Bajos
Países Bajos prohíbe desde agosto de 2019 el uso del velo integral y de prendas que cubran el rostro en algunos lugares públicos como hospitales, transporte público o edificios gubernamentales, pero no en la calle en general. Este veto parcial del velo contempla sanciones económicas de hasta 150 euros por incumplimientos, como te contamos en RNE.
Alemania prohíbe el velo integral a funcionarias, juezas y militares
Alemania no restringe a nivel general el velo integral en espacios públicos, pero desde junio de 2017 aplica una ley que prohíbe el uso de esta prenda por parte de funcionarias, miembros de la judicatura y militares. Este grupo no puede llevar velo cuando esté trabajando y la prohibición también se aplica a las militares cuando están fuera de servicio (pg.92). Además de esta norma federal contra el uso del velo integral por parte de funcionarias, militares y juezas, landers como Renania Palatinado, Bavaria y Baja Sajonia tienen leyes que prohíben a las estudiantes llevar velo integral en las escuelas (pg.93).
*17/02/2026 16:00 h. Actualizamos esta noticia para incorporar novedades sobre el uso del velo en Europa en países como Italia y Portugal.