Uso del velo islámico en Europa: ¿Qué países lo prohíben por ley?

El Congreso de los Diputados vota este martes una propuesta de ley orgánica presentada por Vox para prohibir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Desde la restricción general en Francia, Bélgica o Austria, a los vetos parciales en Alemania y Países Bajos junto a las últimas medidas aún en trámite en Italia y Portugal, en VerificaRTVE analizamos qué países de Europa prohíben el uso del burka y el niqab y en qué circunstancias.

Comparación entre los diferentes tipos de velo islámico VerificaRTVE

Bélgica prohíbe en público el velo completo y mantiene restricciones locales Siguiendo la estela de Francia, Bélgica impone por ley la prohibición del velo integral en espacios públicos desde julio de 2011, una restricción respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia dictada en 2017. La norma contempla sanciones económicas por incumplimientos que van desde 15 a 137 euros e incluso penas de uno a siete días de prisión. El uso del velo integral en espacios públicos ya estaba prohibido en la mayoría de los municipios de Bélgica antes de la ratificación de la restricción estatal, según consta en este informe sobre las restricciones a la vestimenta de mujeres musulmanas en Europa realizado por la organización Open Society Justice Initiative (pág.39). 01.15 min El Parlamento belga da un importante paso para prohibir el velo integral en todos los lugares públicos