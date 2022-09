El presidente de Melilla sobre el burka: "Es atentatorio contra la mujer, la invisibiliza"

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha señalado que el burka es "atentatorio" contra la mujer "a la que invisibiliza". En declaraciones a RTVE.es, ha dicho que está "totalmente en contra de su uso" y ha abogado por su prohibición a nivel nacional en espacios públicos.

Es uno de los senadores del PP que este martes ha aprobado, junto con CiU y UPN, una moción para pedir al Gobierno la prohibición del burka.

Cree que no debe ser cada ayuntamiento el que prohíba su uso. En este sentido, ha explicado que él no va a tomar "ninguna decisión" sobre el uso de esta prenda en Melilla. "No es de recibo que cada ayuntamiento o comunidad haga lo que quiera, debe ser una ley estatal", ha aseverado Imbroda, quien ha mantenido un encuentro digital con los usuarios de RTVE.es.