Mueren cinco personas en un incendio en un bloque de pisos de la localidad barcelonesa de Manlleu

Cinco personas han muerto en un incendio registrado este lunes por la noche en un bloque de pisos de la localidad barcelonesa de Manlleu, en la comarca de Osona, y otras cuatro personas han resultado heridas leves, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

El incendio se ha producido en un edificio de la calle Montseny de Manlleu, concretamente en trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de cinco alturas. Por casusas que se desconocen, según los bomberos, las personas que estaban dentro no han podido salir.

El Servicio de Bomberos de la Generalitat recibió la alerta a las 21:10. Varios vecinos llamaron al 112 para informar del incendio en la última planta y de la presencia de humo en la escalera. Inmediatamente se movilizaron hasta 13 equipos que, al llegar, encontraron el edificio completamente evacuado. Una dotación de dos personas localizó y extinguió el fuego, que se dio por extinguido a las 21:41. Al mismo tiempo, se encontró la primera víctima, una persona en parada cardíaca.

Los bomberos encontraron a otras cuatro dentro de un almacén. A pesar de los esfuerzos de los bomberos y de los equipos del Servicio Médico de Urgencias (SMU), que desplegaron 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, no se pudo hacer nada para salvarles la vida.

Otras cuatro personas sufrieron heridas leves. Tres fueron dadas de alta tras ser atendidas en el lugar, y la cuarta se ha negado a ser trasladada al hospital.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de varias patrullas de seguridad pública, se está encargando de esclarecer las causas del incidente y la Policía Local ha prestado asistencia inmediata a los residentes que han abandonado el edificio, alarmados por el humo en la escalera.