Muere Robert Duvall a los 95 años, icono de Hollywood e intérprete de 'El Padrino' y 'Apocalypse Now'

El legendario actor Robert Duvall, uno de los intérpretes más respetados de Hollywood, ha fallecido este domingo a los 95 años en su hogar, acompañado por su familia. Su esposa, Luciana Duvall, ha confirmado este lunes la noticia.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió su viuda en un emotivo comunicado en Facebook.

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Duvall ha acumulado más de setenta años de trayectoria profesional, con interpretaciones en cine, teatro y televisión.

Hijo de un almirante de la Marina y de una actriz aficionada, Duvall creció en Annapolis, Maryland. Tras graduarse y servir en el Ejército, se trasladó a Nueva York, donde compartió piso con Dustin Hoffman y se hizo amigo de Gene Hackman, cuando los tres aún eran estudiantes de actuación.

Después de trabajar en varios programas de televisión, Duvall obtuvo su primer papel cinematográfico como el misterioso Boo Radley en Matar a un ruiseñor.

Entre sus papeles más icónicos destacan Tom Hagen en El Padrino y El Padrino II, así como el teniente Kilgore en Apocalypse Now. Su interpretación en Gracias y favores le valió el Oscar al Mejor Actor en 1983, y fue nominado en varias ocasiones por películas como El gran Santini, El apóstol, Un caso civil o El juez.

Fotograma 'Apocalypse Now', en el que Robert Duvall interpreta al teniente Kilgore. RTVE.es

Además de su labor en cine, Duvall brilló en televisión con miniseries como Lonesome Dove. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios, incluidos Globos de Oro, BAFTA, Emmy y la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos.