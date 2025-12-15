El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer son encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles, EE.UU.
- Se investiga como un "aparente homicidio" tras haber recibido varias puñaladas
- Reiner dirigió varias películas reconocidas, como 'La princesa prometida' o 'Cuando Harry conoció a Sally'
El mundo del cine se viste de luto. El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, han sido encontrados muertos este domingo en su lujosa residencia en Brentwood, Los Ángeles (Estados Unidos). Según ha informado la revista Variety, al parecer habrían sido apuñalados, por lo que las autoridades investigan las circunstancias como un "aparente homicidio".
El suceso ocurrió alrededor de las 3.30 p.m. (18.00 hora peninsular) cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) recibió una llamada de emergencia de la mansión ubicada en el bloque 200 de Chadbourne Avenue, en el exclusivo barrio. Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron los cuerpos sin vida de un hombre de aproximadamente 78 años de edad y una mujer de 68 años, edades que coinciden con las de Rob y Michele.
Por el momento, no se han revelado oficialmente las causas de la muerte ni se han identificado a sospechosos, aunque las autoridades esperan ofrecer una rueda de prensa en las próximas horas.
Ganador de un Emmy
Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner. Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978. De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, el conocido director nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.
También dirigió varias películas reconocidas, como La princesa prometida, This is Spinal Tap, Cuando Harry conoció a Sally, Cuenta conmigo y El presidente estadounidense.
[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]