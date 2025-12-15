El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer son encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles, EE.UU.

El mundo del cine se viste de luto. El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, han sido encontrados muertos este domingo en su lujosa residencia en Brentwood, Los Ángeles (Estados Unidos). Según ha informado la revista Variety, al parecer habrían sido apuñalados, por lo que las autoridades investigan las circunstancias como un "aparente homicidio".

El suceso ocurrió alrededor de las 3.30 p.m. (18.00 hora peninsular) cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) recibió una llamada de emergencia de la mansión ubicada en el bloque 200 de Chadbourne Avenue, en el exclusivo barrio. Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron los cuerpos sin vida de un hombre de aproximadamente 78 años de edad y una mujer de 68 años, edades que coinciden con las de Rob y Michele.

Por el momento, no se han revelado oficialmente las causas de la muerte ni se han identificado a sospechosos, aunque las autoridades esperan ofrecer una rueda de prensa en las próximas horas.