Argüello plantea opciones para un cambio de Gobierno y Sánchez le insta a ir a las elecciones con Abogados Cristianos

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha dado su opinión respecto a qué toca hacer ante la situación política actual y cree que toca ir a "una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos" en las urnas para cambiar el Gobierno actual. Le ha respondido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien le ha animado a presentarse a las elecciones con la organización ultraderechista Abogados Cristianos y ha espetado: "El tiempo en que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país".

En una entrevista en La Vanguardia, Arguello ha defendido la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre la situación política, como ya hizo el pasado mes de julio después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le enviara una carta en la que le expresaba su malestar por pedir un adelanto electoral. Ya entonces, Bolaños le acusó de mantener una "comunión espiritual y política" con la extrema derecha.

El presidente de los obispos españoles entiende que, pasados cinco meses, la situación política "está más bloqueada aún", por lo que se reitera en lo dicho en julio: "Cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución".

Sánchez: "Cuando gobierna la derecha no dicen eso" En un mitin de las elecciones de Extremadura, en el que ha defendido que a la gente le "renta" tener un gobierno progresista, Sánchez ha ironizado con que "cuando gobierna la derecha (en la Iglesia) no dicen eso, quieren que se respeten los cuatro años que mandata la Constitución". Además, ha recordado a Arguello que existe una cuarta opción a las que él propone, que es "respetar el resultado electoral aunque no te guste". En este sentido, le ha recordado que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en España" y le ha animado a que, "si se quiere presentar a las elecciones", lo haga con la organización ultraderechista Abogados Cristianos "y a ver qué resultado saca".