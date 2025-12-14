Argüello plantea opciones para un cambio de Gobierno y Sánchez le insta a ir a las elecciones con Abogados Cristianos
- El presidente de la Conferencia Episcopal aboga por cuestión de confianza, moción de censura o elecciones
- Sánchez le insta a respetar el resultado de las urnas: "El tiempo en que los obispos interferían en política acabó"
El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha dado su opinión respecto a qué toca hacer ante la situación política actual y cree que toca ir a "una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos" en las urnas para cambiar el Gobierno actual. Le ha respondido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien le ha animado a presentarse a las elecciones con la organización ultraderechista Abogados Cristianos y ha espetado: "El tiempo en que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país".
En una entrevista en La Vanguardia, Arguello ha defendido la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre la situación política, como ya hizo el pasado mes de julio después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le enviara una carta en la que le expresaba su malestar por pedir un adelanto electoral. Ya entonces, Bolaños le acusó de mantener una "comunión espiritual y política" con la extrema derecha.
El presidente de los obispos españoles entiende que, pasados cinco meses, la situación política "está más bloqueada aún", por lo que se reitera en lo dicho en julio: "Cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución".
Sánchez: "Cuando gobierna la derecha no dicen eso"
En un mitin de las elecciones de Extremadura, en el que ha defendido que a la gente le "renta" tener un gobierno progresista, Sánchez ha ironizado con que "cuando gobierna la derecha (en la Iglesia) no dicen eso, quieren que se respeten los cuatro años que mandata la Constitución". Además, ha recordado a Arguello que existe una cuarta opción a las que él propone, que es "respetar el resultado electoral aunque no te guste".
En este sentido, le ha recordado que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en España" y le ha animado a que, "si se quiere presentar a las elecciones", lo haga con la organización ultraderechista Abogados Cristianos "y a ver qué resultado saca".
Argüello: "El momento actual es singular"
Argüello, a quien en la entrevista se le recuerda que es la primera vez desde 1977 que el presidente de la Conferencia Episcopal pide directamente la salida de un gobierno, replica que este órgano sí ha hecho "pronunciamientos fuertes" en estos años en asuntos como el terrorismo, la situación moral de la sociedad, el aborto, la familia, el derecho a la educación, "y alguno especialmente polémico sobre la cuestión de la nación y las nacionalidades". "El momento actual es singular, con una legislatura sin presupuesto", argumenta el arzobispo.
Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española aboga por una reforma constitucional, aunque dice que "no hay que sacralizar la Constitución, nuestro instrumento básico de convivencia".
Respecto al estado de las relaciones de la Conferencia Episcopal con el ejecutivo central, Argüello explica que "en los últimos meses, las relaciones con el Gobierno han estado marcadas solo por dos asuntos: el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial". Lamenta no haber podido abordar otros asuntos como la educación.
"Creo que estamos en un momento en que toda Europa debería regenerar su democracia. Renovarla. Nos sorprende que haya jóvenes que hoy no tengan como referencia las democracias liberales. Preguntémonos el porqué", ha proseguido.
En la entrevista se recuerda las diferencias que mantuvo la Conferencia Episcopal y Vox el pasado verano en torno a los incidentes habidos en Torre Pacheco (Murcia) y el tema de inmigración.
"La línea marcada por Francisco (el anterior papa) y ahora por León es muy clara: la afirmación de la radical dignidad de la persona es un principio innegociable. Debemos defender el derecho de una persona a no tener que salir forzado de su propia tierra. Por tanto, la importancia de combatir las causas de las migraciones en su origen, ya sea por cuestiones de guerras o por cuestiones económicas", concluye.