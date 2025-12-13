Premios Forqué 2025, vídeo en directo: comienza la gala
- Sigue en directo la gala de los Premios Forqué 2025, sábado 13 de diciembre, a las 22.30 h, en RTVE.es
Los Premios Forqué vuelven a inaugurar la temporada de premios cinematográficos con su edición número 31, que se celebra este sábado, 13 de diciembre, en el Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid. RTVE ofrece la ceremonia, en directo en La 2 y RTVE Play, que será presentada por estará presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán.
Durante la ceremonia acturarán Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeanette, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal. Y se entregará también la Medalla de Oro Premios Forqué 2025, que recibirá la productora Emma Lustres.
Aspiran a levantar el Forqué a Mejor Largometraje de Ficción Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), Maspalomas (José María Goenaga y Aitor Arregi), Sirât (Oliver Laxe) y Sorda (Eva Libertad).
Mientras que Anatomía de un instante (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), Animal (Víctor García León), Poquita Fe T2 (Pepón Montero y Juan Maidagán) y Pubertat (Leticia Dolera) son las finalistas al reconocimiento de Mejor Serie de Ficción.
En las categorías interpretativas para largometrajes, Ángela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnaiz (Los domingos) son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina, mientras que, en Mejor Interpretación Masculina los finalistas son Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Mario Casas (Muy lejos).
Asimismo, los galardones actorales para series cuentan con las finalistas Candela Peña (Furia), Carolina Yuste (La canción), Esperanza Pedreño (Poquita Fe T2) e Ingrid García-Jonsson (Superestar) en Mejor Interpretación Femenina en Series de Ficción; y a Álvaro Morte (Anatomía de un instante), Javier Cámara (Yakarta)
Mejor largometraje de ficción
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Sorda
Mejor largometraje de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de barracuda
- La luz de Aisha
Mejor largometraje documental
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de Soledad
Mejor cortometraje cinematográfico
- Ángulo muerto
- El cuento de una noche de verano
- Una cabeza en la pared
Mejor interpretación masculina
- Alberto San Juan por La cena
- Álvaro Cervantes por Sorda
- José Ramón Soroiz por Maspalomas
- Mario Casas por Muy lejos
Mejor interpretación femenina
- Ángela Cervantes por La ruina
- Miriam Garlo por Sorda
- Nora Navas por Mi amiga Eva
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
Mejor película latinoamericana del año
- Belén
- La misteriosa mirada del Flamenco
- La ola
- Papeles
Premio a la educación en valores del cine
- Enemigos
- Los domingos
- Maspalomas
- Sorda
Mejor serie de ficción
- Anatomía de un instante
- Animal
- Poquita fe (Temporada 2)
- Pubertat
Mejor interpretación masculina en serie de ficción
- Álvaro Morte por Anatomía de un instante
- Javier Cámara por Yakarta
- Luis Zahera por Animal
- Raúl Cimas por Poquita fe (Temporada 2)
Mejor interpretación femenina en serie de ficción
- Candela Peña por Furia
- Carolina Yuste por La canción
- Esperanza Pedreño por Poquita fe (Temporada 2)
- Ingrid García-Jonsson por Superstar