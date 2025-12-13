Premios Forqué 2025, vídeo en directo: comienza la gala

Los Premios Forqué vuelven a inaugurar la temporada de premios cinematográficos con su edición número 31, que se celebra este sábado, 13 de diciembre, en el Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid. RTVE ofrece la ceremonia, en directo en La 2 y RTVE Play, que será presentada por estará presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán.

Durante la ceremonia acturarán Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeanette, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal. Y se entregará también la Medalla de Oro Premios Forqué 2025, que recibirá la productora Emma Lustres.

Aspiran a levantar el Forqué a Mejor Largometraje de Ficción Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), Maspalomas (José María Goenaga y Aitor Arregi), Sirât (Oliver Laxe) y Sorda (Eva Libertad).

Mientras que Anatomía de un instante (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), Animal (Víctor García León), Poquita Fe T2 (Pepón Montero y Juan Maidagán) y Pubertat (Leticia Dolera) son las finalistas al reconocimiento de Mejor Serie de Ficción.

En las categorías interpretativas para largometrajes, Ángela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnaiz (Los domingos) son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina, mientras que, en Mejor Interpretación Masculina los finalistas son Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Mario Casas (Muy lejos).

Asimismo, los galardones actorales para series cuentan con las finalistas Candela Peña (Furia), Carolina Yuste (La canción), Esperanza Pedreño (Poquita Fe T2) e Ingrid García-Jonsson (Superestar) en Mejor Interpretación Femenina en Series de Ficción; y a Álvaro Morte (Anatomía de un instante), Javier Cámara (Yakarta)

Mejor largometraje de ficción Los domingos

Maspalomas

Sirat

Sorda

Mejor largometraje de animación Bella

Decorado

El tesoro de barracuda

La luz de Aisha

Mejor largometraje documental 2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de Soledad

Mejor cortometraje cinematográfico Ángulo muerto

El cuento de una noche de verano

Una cabeza en la pared

Mejor interpretación masculina Alberto San Juan por La cena

Álvaro Cervantes por Sorda

José Ramón Soroiz por Maspalomas

Mario Casas por Muy lejos

Mejor interpretación femenina Ángela Cervantes por La ruina

Miriam Garlo por Sorda

Nora Navas por Mi amiga Eva

Patricia López Arnaiz por Los domingos

Mejor película latinoamericana del año Belén

La misteriosa mirada del Flamenco

La ola

Papeles

Premio a la educación en valores del cine Enemigos

Los domingos

Maspalomas

Sorda

Mejor serie de ficción Anatomía de un instante

Animal

Poquita fe (Temporada 2)

Pubertat

Mejor interpretación masculina en serie de ficción Álvaro Morte por Anatomía de un instante

Javier Cámara por Yakarta

Luis Zahera por Animal

Raúl Cimas por Poquita fe (Temporada 2)