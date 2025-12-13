Muere el actor Héctor Alterio a los 96 años

El actor Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929) ha fallecido este sábado a los 96 años, según han confirmado a RTVE fuentes de la familia.

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", ha informado su familia en un comunicado difundido por Pentación Espectáculos.

Héctor Alterio se subió a los escenarios siendo muy joven y en ellos ha continuado hasta el final de su vida, con una gira con el texto Una pequeña historia, de tintes autobiográficos.

30.22 min No es un día cualquiera - Héctor Alterio

Nacido en Buenos Aires en 1929, Alterio debutó como actor en 1948, cuando protagonizó Prohibido suicidarse en primavera, obra escrita en 1937 por el dramaturgo de Alejandro Casona.

Tras concluir sus estudios de Arte Dramático, fundó la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60, según ha destacado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en un comunicado.

Su fama como actor, sin embargo, le llegó a través del cine, donde debutó junto a Alfredo Mathé en Todo sol es amargo (1966) e intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson.

Abandona Argentina por amenazas de muerte Se estableció en España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina —había nacido en el seno de una familia de emigrantes napolitanos— por amenazas de muerte de la Triple A. En nuestro país empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público. De esta primera época destacan sus participaciones en los filmes Cría cuervos (1976), de Carlos Saura, Pascual Duarte (1976), de Ricardo Franco, y Asignatura pendiente (1977), de José Luis Garci. El talento de Héctor Alterio: Rememora con RTVE Play su trabajo en cine, teatro y televisión Pese a ello, no dejó de participar en numerosas películas en su país natal, protagonizando cuatro de las primeras cintas argentinas en ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985), que logró el Oscar, y El hijo de la novia (2001). Héctor Alterio recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos, los también intérpretes Malena y Ernesto. En 2008, Argentina le reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica y en 2023, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires le brindó un homenaje que contó con la presencia de un nutrido grupo de profesionales del séptimo arte de Argentina, como Ricardo Darín.