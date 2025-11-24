Muere Udo Kier, actor de culto en películas de Lars Von Trier, Fassbinder o Gus Van Sant

El actor de origen alemán, afincado en Estados Unidos, Udo Kier, quien actuó en películas de culto como Mi Idaho Privado, Rompiendo las Olas o Frankenstein de Andy Warhol, ha fallecido a los 81 años, según ha informado Variety.

Kier protagonizó más de 200 películas, entre las que destacan las que hizo para Andy Warhol Kier: Carne para Frankenstein (1973) y Sangre para Drácula (1974). Dirigidas por Paul Morrissey y producidas por Warhol, las películas son reinterpretaciones subversivas y sensuales de los monstruos clásicos de Hollywood, con Kier aportando un giro inquietante y cómicamente inepto a los personajes principales, según Variety.

Esas dos películas lanzaron a la fama a Kier, quien pasó las siguientes dos décadas trabajando en Europa y colaborando con el guionista y director Rainer Werner Fassbinder en películas como La mujer del jefe de estación, La tercera generación y Lili Marleen.

Se mudó a Estados Unidos gracias a Gus Van Sant Posteriormente, en el Festival de Cine de Berlín, Kier conoció al director Gus Van Sant, dos veces nominado al Oscar, a quien el actor atribuye haberle conseguido un permiso de trabajo estadounidense. En 1991, Van Sant dio a conocer a Kier al público estadounidense con su drama sobre la transición a la adultez Mi Idaho privado, basado libremente en Enrique IV de Shakespeare. Kier también ha colaborado en numerosas ocasiones con Lars Von Trier, en filmes como Epidemia, Rompiendo las Olas, Bailar en la Oscuridad, Dogville, Melancolía y Ninfomanía: Vol. II.