Muere el fotógrafo británico Martin Parr a los 73 años

El fotógrafo británico Martin Parr, famoso por sus instantáneas que retratan con humor la vida cotidiana de sus compatriotas, murió el sábado a los 73 años, según anunció su fundación en un comunicado difundido este domingo.

"Con gran tristeza anunciamos que Martin Parr (1952-2025) falleció (el sábado) en su casa de Bristol", señala el texto, que también ha publicado la Agencia Magnum, para la que el fotógrafo trabajó durante años y que dirigió entre 2013 y 2017. Al fotógrafo le había sido diagnosticado un cáncer en 2021.

Parr alcanzó el estrellato gracias a su estética reconocible, con primeros planos y colores saturados, su toque británico y sus temas predilectos, como el turismo de masas o el consumismo. Su influencia trasciende ampliamente el círculo de los aficionados a la fotografía, aunque su obra casi documental, a veces tachada de kitsch, le ha valido tantos admiradores como detractores.

Amante del color Nacido en Surrey el 23 de mayo de 1952, Martin Parr se inició en la fotografía gracias a su abuelo, un gran aficionado, y comenzó tomando fotografías en blanco y negro, al estilo de los grandes maestros de la década de 1970. Pero pronto se sintió atraído por objetos atípicos, como las postales y, sobre todo, por el color. "Una vez que probé el color, nunca más volví atrás", aseguró en 2022 en una entrevista a AFP. A mediados de los años 80 se dio a conocer con Last Resort, una serie de fotografías de turistas de clase media en Brighton, que prefiguraba el resto de su obra, con su uso del flash incluso en exteriores, y marcó un punto de inflexión en la fotografía documental británica, aunque algunos le reprocharon su mirada hacia la clase obrera del país. Martin Parra posa junto a una de sus obras en una exposición en Fráncfort Daniel ROLAND / AFP "Amo y odio Inglaterra al mismo tiempo", declaró tras el Brexit en 2016, al que se oponía. "Lo que hago en mi fotografía es capturar esa ambigüedad (…) Quiero expresar las contradicciones inglesas: hay buen gusto y mal gusto, y trato de mezclar ambos en mis fotos", añadió. Sus instantáneas no siempre fueron recibidas con halagos, pues se le criticó que retratara a las clases más desfavorecidas desde su posición de clase media, si bien también giró su objetivo hacia esta y hacia los británicos más pudientes. A este respecto, Parr sostenía que todos los fotoperiodistas eran "de izquierdas" porque, para desarrollar este trabajo, era imprescindible que "te importe la gente". "Intento señalar cuando encuentro verdades universales. La verdad es subjetiva, pero es el mundo tal como lo encontré", explicó el artista en una entrevista con The Architectural Review en 2020.