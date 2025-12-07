Muere el fotógrafo británico Martin Parr a los 73 años
- El autor es conocido por sus instantáneas, que retratan con humor la vida cotidiana de sus compatriotas
- Trabajó desde 1994 para la Agencia Magnum, de la que fue director entre 2013 y 2017
El fotógrafo británico Martin Parr, famoso por sus instantáneas que retratan con humor la vida cotidiana de sus compatriotas, murió el sábado a los 73 años, según anunció su fundación en un comunicado difundido este domingo.
"Con gran tristeza anunciamos que Martin Parr (1952-2025) falleció (el sábado) en su casa de Bristol", señala el texto, que también ha publicado la Agencia Magnum, para la que el fotógrafo trabajó durante años y que dirigió entre 2013 y 2017. Al fotógrafo le había sido diagnosticado un cáncer en 2021.
Parr alcanzó el estrellato gracias a su estética reconocible, con primeros planos y colores saturados, su toque británico y sus temas predilectos, como el turismo de masas o el consumismo. Su influencia trasciende ampliamente el círculo de los aficionados a la fotografía, aunque su obra casi documental, a veces tachada de kitsch, le ha valido tantos admiradores como detractores.
Amante del color
Nacido en Surrey el 23 de mayo de 1952, Martin Parr se inició en la fotografía gracias a su abuelo, un gran aficionado, y comenzó tomando fotografías en blanco y negro, al estilo de los grandes maestros de la década de 1970.
Pero pronto se sintió atraído por objetos atípicos, como las postales y, sobre todo, por el color. "Una vez que probé el color, nunca más volví atrás", aseguró en 2022 en una entrevista a AFP.
A mediados de los años 80 se dio a conocer con Last Resort, una serie de fotografías de turistas de clase media en Brighton, que prefiguraba el resto de su obra, con su uso del flash incluso en exteriores, y marcó un punto de inflexión en la fotografía documental británica, aunque algunos le reprocharon su mirada hacia la clase obrera del país.
"Amo y odio Inglaterra al mismo tiempo", declaró tras el Brexit en 2016, al que se oponía. "Lo que hago en mi fotografía es capturar esa ambigüedad (…) Quiero expresar las contradicciones inglesas: hay buen gusto y mal gusto, y trato de mezclar ambos en mis fotos", añadió.
Sus instantáneas no siempre fueron recibidas con halagos, pues se le criticó que retratara a las clases más desfavorecidas desde su posición de clase media, si bien también giró su objetivo hacia esta y hacia los británicos más pudientes. A este respecto, Parr sostenía que todos los fotoperiodistas eran "de izquierdas" porque, para desarrollar este trabajo, era imprescindible que "te importe la gente".
"Intento señalar cuando encuentro verdades universales. La verdad es subjetiva, pero es el mundo tal como lo encontré", explicó el artista en una entrevista con The Architectural Review en 2020.
Miembro de la agencia Magnum
Tras un recorrido lleno de obstáculos, Martin Parr se convirtió en miembro de pleno derecho de la agencia Magnum en 1994. Henri Cartier-Bresson, cofundador de la agencia, se había opuesto a su entrada antes de cambiar de opinión. "Pertenecemos a dos sistemas solares diferentes —¿y por qué no?", acabaría escribiéndole a Parr, que dirigiría la agencia de 2013 a 2017.
Partidario de captar lo cotidiano antes que frecuentar zonas de guerra, este fotógrafo aficionado a llevar calcetines con sandalias también desarrolló una forma de selfie antes de la era de las redes sociales.
El turismo de masas fue sin duda el hilo conductor de su carrera: sus fotos de turistas simulando sostener la Torre de Pisa, o de japoneses apiñados en una playa artificial, dieron la vuelta al mundo. También retrató el consumismo, el ocio, el lujo, la comida basura y sus transformaciones a lo largo de casi medio siglo.
"Somos todos demasiado ricos y consumimos demasiadas cosas", observaba a principios de noviembre en una entrevista con la AFP, con motivo de la publicación de su autobiografía visual de 150 imágenes, titulada Completamente perezoso y atolondrado.
Gran coleccionista de objetos insólitos y de libros de fotografía, publicó más de 120 libros y reunió un archivo de más de 50.000 imágenes, muchas de ellas conservadas en su fundación en Bristol, creada en 2014 y que además acoge una extensa colección de trabajo de otros colegas británicos e irlandeses.
Parr también puso su ojo clínico sobre España, donde pasaba largos periodos de tiempo. En 2023, presentó MálagaEXPRESS', una muestra con 104 imágenes en la que exploraba los comportamientos del ocio, el turismo y la clase media malagueña, como antes había hecho con la inglesa.