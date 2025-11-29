Muere el dramaturgo Tom Stoppard, ganador del Oscar por el guion de 'Shakespeare in love'

El dramaturgo británico Tom Stoppard, ganador del Oscar y el Globo de Oro por el guion de Shakespeare in love, ha muerto este sábado a los 88 años en su domicilio del suroeste de Inglaterra, según ha confirmado su agencia United Artist.

"Nos entristece profundamente comunicar el fallecimiento de nuestro amigo y cliente, Tom Stoppard, acaecido en su domicilio de Dorset", ha asegurado la agencia en un comunicado.

Autor de treinta obras teatrales, Stoppard nació como Tomas Straussler el 3 de julio de 1937 en lo que entonces era Checoslovaquia, su familia, de origen judío, tuvo que huir ante el avance del nazismo. Tras pasar por Singapur, donde murió su padre, y la India, llegó al Reino Unido, y asistió a un internado en Pocklington, en Yorkshire.

A través de unos parientes checos supo que sus cuatro abuelos habían sido judíos y habían muerto en campos de concentración nazis. "Me siento increíblemente afortunado por no haber tenido que sobrevivir o morir. Es una parte destacada de lo que podría denominarse una vida encantadora", escribió el dramaturgo en 1999, reflexionando sobre su regreso con su hermano a su lugar de nacimiento, Zlin, en la actual República Checa.