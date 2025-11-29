Muere el dramaturgo Tom Stoppard, ganador del Oscar por el guion de 'Shakespeare in love'
- El autor ha muerto a los 88 años en su domicilio de Dorset, en el suroeste de Inglaterra
- Logró en éxito en 1967 con Rosencrantz y Guildenstern han muerto, cuya adaptación al cine dirigió él mismo
El dramaturgo británico Tom Stoppard, ganador del Oscar y el Globo de Oro por el guion de Shakespeare in love, ha muerto este sábado a los 88 años en su domicilio del suroeste de Inglaterra, según ha confirmado su agencia United Artist.
"Nos entristece profundamente comunicar el fallecimiento de nuestro amigo y cliente, Tom Stoppard, acaecido en su domicilio de Dorset", ha asegurado la agencia en un comunicado.
Autor de treinta obras teatrales, Stoppard nació como Tomas Straussler el 3 de julio de 1937 en lo que entonces era Checoslovaquia, su familia, de origen judío, tuvo que huir ante el avance del nazismo. Tras pasar por Singapur, donde murió su padre, y la India, llegó al Reino Unido, y asistió a un internado en Pocklington, en Yorkshire.
A través de unos parientes checos supo que sus cuatro abuelos habían sido judíos y habían muerto en campos de concentración nazis. "Me siento increíblemente afortunado por no haber tenido que sobrevivir o morir. Es una parte destacada de lo que podría denominarse una vida encantadora", escribió el dramaturgo en 1999, reflexionando sobre su regreso con su hermano a su lugar de nacimiento, Zlin, en la actual República Checa.
Primeros éxitos
Abandonó la escuela a los 17 años y, sin pasar por la universidad, Tom Stoppard comenzó a escribir en un periódico local de Bristol, en el oeste de Inglaterra, trabajando como crítico de cine y teatro y entablando amistad con actores y escritores que marcaron su carrera. Poco después, tomó la decisión de mudarse a Londres y escribir obras de teatro.
Su persistencia e ingenio le llevaron al éxito en 1967 con su obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto, una obra absurda protagonizada por dos personajes sacados de Hamlet. Con solo 29 años, Stoppard se convirtió con este texto en el dramaturgo más joven en ser representado en el Teatro Nacional de Londres. A partir de ahí, la obra llegó a Broadway y tuvo más de 250 producciones en todo el mundo durante su primera década y en 1990 fue adaptada al cine, con la dirección del propio autor, y logró el León de Oro en el Festival de Venecia.
A lo largo de su carrera, dio a luz a éxitos teatrales como El verdadero inspector Hound (1968), Jumpers (1972), Night and day (1978) o la aclamada Leopoldstadt (2020), que narra la historia de una familia judía de Viena inspirada en su propia vivencia y que logró cuatro premios Tony.
También tuvo éxito en sus incursiones cinematográficas, como guionista de filmes como Brazil (1985)—que le valió su primera nominación al Oscar—, El Imperio del Sol (1987), La casa Rusia (1990) o la citada Shakespeare in love (1998), que escribió en coautoría con Marc Norman y que le valió la estatuilla en Hollywood. Además, participó en la redacción de los guiones de Indiana Jones y la última cruzada (1998) y Star Wars, episodio III (2005).
Tom Stoppard, padre de cuatro hijos y objeto habitual de la atención de la prensa sensacionalista británica por su agitada vida amorosa, se casó a los 76 años con su tercera esposa, la heredera Sabrina Guinness.