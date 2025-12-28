LaLiga FC Futures, en directo en vídeo los partidos del segundo día: fase de grupos y cuartos de final

Este domingo 28 de diciembre de 2025 se disputa la segunda jornada de LaLiga FC Futures, con los últimos ocho partidos de la fase de grupos en la sesión matutina, y los encuentros de cuartos de final en una sesión vespertina que comienza a las 18:30 horas.

La XXIX edición internacional de LALIGA FC Futures se juega del 27 al 29 de diciembre de 2025 en el Estadio de Gran Canaria, con 16 equipos participantes divididos en cuatro grupos.

En el grupo A están Real Madrid, Athletic Club, Benfica y Juventus, en el grupo B, Atlético de Madrid, París Saint Germain, Real Betis y UD Las Palmas. Por su parte, FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting Clube y Borussia Dortmund forman el grupo C. Finalmente, Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF e Inter de Milán componen el grupo D.

Tras la disputa de 16 encuentros en la jornada inaugural disputada el sábado 27 de diciembre, la jornada de este domingo arranca a las 10:30 horas con el enfrentamiento entre Real Betis y PSG, seguido de un Juventus-Benfica y un Sporting Club-Borussia Dortmund, dos únicos encuentros de la jornada entre rivales de equipos europeos.

A partir de las 12:00 horas de la mañana llega el duelo entre Inter de Milán y Valencia CF, seguido de un Sevilla-Villarreal y un posterior Atlético-Las Palmas, para finalizar la sesión de mañana con dos partidos muy atractivos, el derbi catalán entre FC Barcelona y RCD Espanyol, y el Real Madrid-Athletic Club.

Ya en la sesión de tarde a partir de las 18:30 horas se disputan los partidos de cuartos de final con los enfrentamientos que hayan resultado de los encuentros de la fase de grupos.

El Sevilla FC defiende el título conquistado el año pasado tras ganar en la final al Real Betis en un apasionante derbi sevillano, mientras en la edición de 2023 fue el Atlético el que levantó el título en el derbi ante el Real Madrid (2-1).

Como ocurre en el fútbol profesional, Real Madrid y FC Barcelona lideran el palmarés con nueve y siete títulos, respectivamente, mientras Atlético y Espanyol suman cuatro cada uno. Valencia y Sevilla son los otros equipos españoles con título tras los de 2024, en el caso de los andaluces, y el del Valencia CF en 2014.

Los otros campeones son Borussia de Dortmund en 2009, y la selección de Camerún en 2009.

LaLiga FC Futures es un torneo de fútbol base que disputan los equipos sub-12 (infantiles de primer año) de los clubes invitados y se celebra en el mes de diciembre de cada año, sin interrupción desde el año 1996, excepto en el año 2020, que no se disputó por la pandemia de la Covid-19.