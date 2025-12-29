LaLiga FC Futures, en directo en vídeo las semifinales del torneo

Tras un fin de semana muy intensa con hasta 28 partidos, repartidos en tres franjas de ocho partidos en una fase de grupo exprés y unos vibrantes cuartos de final, hoy conoceremos al nuevo ganador de LaLiga FC Futures. Sigue en este enlace en el turno matutino las semifinales entre los cuatro mejores equipos de esta competición, Valencia - Villarreal CF y Real Madrid - Atlético.

El Villarreal, primer equipo que entró en esta penúltima ronda tras asestar una 'manita' al Espanyol, ha firmado un torneo de menos a más y cuenta con muy buenas piezas a nivel individual. Dídac, un poderoso central con mucha envergadura y mucho peligro en el juego aéreo comanda un equipo en el que Nestor lleva el desborde por la banda derecha.

Enfrente tendrán un Valencia que sufrió de lo lindo para pasar a estas semifinales, teniendo que llegar a los penaltis contra el Barcelona. Sin embargo, en la tanda de tres penaltis, Ibai, portero ché, detuvo el primero blaugrana y Danil anotó el tercero y definitivo para poner a los valencianistas a dos victorias de su segundo título, y reeditarán el duelo de fase de grupos que ya vivieron el sábado ante el Villarreal, donde el conjunto castellonense se llevó la victoria por 1-2.

El Atlético se deshizo de la Juventus para dejar el torneo con plena participación de equipos españoles con un nombre propio; Viti. El '5' anotó un golazo para abrir el marcador y dio la asistencia del 2-1. Además para cerrar el partido, Íñigo anotó el primer gol de un portero en esta competición para poner el 3-1 final y dar al conjunto atlético el pase hacia una nueva semifinal.

El último partido cuarto de final enfrentó al Real Madrid contra el Real Betis, en un duelo muy igualado que se resolvió por detalles. Hugo Fernández recogió un rechace a falta de tres minutos del final para anotar el 0-1 definitivo que dejará dos derbis camino a la final. El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid buscando un billete para la gran final de LaLiga FC Futures.

LaLigaFC Futures es una competición que enfrenta a las mejores canteras nacionales e internacionales desde el sábado 27 hasta el lunes 29 en el Estadio de Gran Canaria (Las Palmas). Puedes seguir la competición de forma íntegra en Teledeporte y RTVE Play con la narración de Andrés Rubio y Fernando Orea y los comentarios de Irati Vidal y Víctor Lluciá.