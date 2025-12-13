El talento de Héctor Alterio: Rememora con RTVE Play su trabajo en cine, teatro y televisión

En su extensa carrera, Héctor Alterio interpretó un sinfín de papeles que lo convirtieron en un símbolo a nivel internacional de la cinematografía y el teatro. En 2004, la Academia de Cine Española le otorgó el Goya de Honor de las manos de sus hijos, Malena y Ernesto, a los que también inculcó su pasión por la profesión. El mundo de la interpretación llora este sábado 13 de diciembre la muerte de una gran figura en la industria, el argentino más español. En RTVE Play rememoramos los grandes trabajos del actor a través de esta colección:

Segunda enseñanza (1986) Una de las primeras series de Héctor Alterio en Televisión Española fue un drama dirigido por Pedro Masó, Segunda Enseñanza. En la producción de 13 capítulos que se rodaron en las localidades asturianas de Oviedo y Luarca fue compañero de reparto con Ana Diosdado, Cristina Marsillach, Juan Diego, Gabino Diego y Amparo Larrañaga, entre otros. La serie sigue la historia de Pilar Beltrán es una profesora de Historia de Bachillerato que decide instalarse en la ciudad de Oviedo junto a su hija Elvira, abandonando su ciudad natal, Madrid. En su nuevo destino, Pilar se implicará en las preocupaciones, inquietudes, problemas y alegrías de un grupo de adolescentes conflictivos. Allí tendrá una relación nada sencilla con el director del colegio, Jandro.

El lado oscuro (1991) Un drama político sobre la dictadura en Argentina. Protagonizado por un magistral Héctor Alterio, la película de Gonzalo Suárez ahonda en el complejo ejercicio de desentrañar las espeluznantes razones que llevan a un hombre a acometer semejantes barbaridades. Está basada en la experiencia real de Antonio López Crespo, un abogado de la CONADEP, comisión creada en 1983 para investigar las violaciones de derechos humanos en Argentina.

El Quijote (1992) Y de una adaptación de una obra de Leopoldo Alas 'Clarín' a otro clásico, esta vez de Miguel de Cervantes. El actor también participó en El Quijote, una producción de TVE que se estrenó en 1992 en el marco de las celebraciones del V centenario del clásico. Fernando Rey y Alfredo Landa capitanearon como Alonso Quijano y Sancho Panza el reparto de una serie que, además de Héctor Alterio, también incluyó José Luis López Vázquez, Manuel Alexandre, Emma Penella, Aitana Sánchez Gijón, Carmelo Gómez y Terele Pávez.

La Regenta (1995) Uno de sus grandes papeles en la pequeña pantalla fue el de Víctor Quintanar en La Regenta. El intérprete dio vida al personaje en la adaptación del clásico de Clarín que Fernando Méndez-Leite dirigió para TVE a mediados de la década de 1990. El director y guionista pensó inicialmente en Fernando Rey para interpretar al marido de la Regenta, pero el actor falleció y Méndez-Leite finalmente eligió a Héctor Alterio para dar vida al personaje. Casi seis millones de espectadores siguieron los tres episodios de la serie, que recibió numerosos reconocimientos.

Cuéntame cómo pasó (2001) Héctor Alterio también formó parte de la historia de Cuéntame cómo pasó, una de las series más famosas y exitosas de la casa. En la ficción, el argentino fue el Tío Gerardo que se sumó a la crónica de la familia Alcántara. Durante la segunda temporada, el personaje de Héctor tuvo una escena muy entrañable con los pequeños del barrio, Carlitos, Josete y Luis, en la que les proponía tener un idioma propio.