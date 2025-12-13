El Atlético despide el año en su fortín con una victoria ante el Valencia

Ficha técnica: 2 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina (Le Normand m. 46), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios (Almada m. 59), Koke, Nico González (Gallagher m. 59); Julián Alvarez (Griezmann m m. 59) y Sorloth. 1 - Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Comert (Santamaría m. 72), Copete, Jesús Vázquez (Gayá m. 80); Thierry, Ugrinic (Javi Guerra m. 72, Pepelu (Ramazani m. 80), Almeida; Diego López (Beltrán m. 55) y Hugo Duro. Goles: 1-0: m. 17. Koke. 1-1: m. 63, Beltrán. 2-1: m.74, Griezmann. Arbitro: César Soto (Comité Riojano). Tarjeta amarilla a Pubill (m.32), Sorloth (m. 42), Hugo Duro (m. 88), Giuliano (m.88) y Almada (m. 93). Estadio Metropolitano de Madrid. 61.011 espectadores. --Efe--

El Atlético de Madrid se ha despedido de su afición hasta el año que viene con una nueva victoria al imponerse 2-1 al Valencia en la 16ª jornada de Liga.

Este sábado en el Metropolitano los rojiblancos se han impuesto con un gol decisivo de Antoine Griezmann en la segunda parte frente a un rival que llevó la iniciativa la iniciativa en la primera parte y que peleó hasta el final del partido.

De hecho, los locales pasaron apuros nada más empezar cuando un error en la salida de balón de Giuliano Simeone estuvo a punto de costarle un gol. Hugo Duro se hizo con un balón dentro del área y ante la salida de Jan Oblak lo picó y se fue al larguero.

A pesar de que había llegado mermado por la gripe, el Valencia mostró mucha energía. Al Atlético le costó controlar ese impulso, pero aprovechó un córner para adelantarse en el minuto 17. Julen Agirrezabala despejó un primer remate y el rechace lo aprovechó Koke Resurrección para marcar casi a placer su primer gol de la temporada.

El capitán, secundado de forma brillante por Pablo Barrios, ha sido una vez más una pieza clave para un equipo que no podía permitirse un tercer tropiezo seguido si quería seguir con aspiraciones en el campeonato.