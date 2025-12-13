El Atlético despide el año en su fortín con una victoria ante el Valencia
- Los rojiblancos suman su 11ª triunfo seguido en el Metropolitano con tantos de Koke y Griezmann
- El equipo che llevó la iniciativa en la primera parte y Beltrán marcó un golazo en la segunda (2-1)
Ficha técnica:
2 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina (Le Normand m. 46), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios (Almada m. 59), Koke, Nico González (Gallagher m. 59); Julián Alvarez (Griezmann m m. 59) y Sorloth.
1 - Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Comert (Santamaría m. 72), Copete, Jesús Vázquez (Gayá m. 80); Thierry, Ugrinic (Javi Guerra m. 72, Pepelu (Ramazani m. 80), Almeida; Diego López (Beltrán m. 55) y Hugo Duro.
Goles: 1-0: m. 17. Koke. 1-1: m. 63, Beltrán. 2-1: m.74, Griezmann.
Arbitro: César Soto (Comité Riojano). Tarjeta amarilla a Pubill (m.32), Sorloth (m. 42), Hugo Duro (m. 88), Giuliano (m.88) y Almada (m. 93).
Estadio Metropolitano de Madrid. 61.011 espectadores.
--Efe--
El Atlético de Madrid se ha despedido de su afición hasta el año que viene con una nueva victoria al imponerse 2-1 al Valencia en la 16ª jornada de Liga.
Este sábado en el Metropolitano los rojiblancos se han impuesto con un gol decisivo de Antoine Griezmann en la segunda parte frente a un rival que llevó la iniciativa la iniciativa en la primera parte y que peleó hasta el final del partido.
De hecho, los locales pasaron apuros nada más empezar cuando un error en la salida de balón de Giuliano Simeone estuvo a punto de costarle un gol. Hugo Duro se hizo con un balón dentro del área y ante la salida de Jan Oblak lo picó y se fue al larguero.
A pesar de que había llegado mermado por la gripe, el Valencia mostró mucha energía. Al Atlético le costó controlar ese impulso, pero aprovechó un córner para adelantarse en el minuto 17. Julen Agirrezabala despejó un primer remate y el rechace lo aprovechó Koke Resurrección para marcar casi a placer su primer gol de la temporada.
El capitán, secundado de forma brillante por Pablo Barrios, ha sido una vez más una pieza clave para un equipo que no podía permitirse un tercer tropiezo seguido si quería seguir con aspiraciones en el campeonato.
Dos golazos en la segunda parte
Tras el descanso, los de Diego Pablo Simeone pasaron a dominar, aunque sin ocasiones claras. Por contra, los de Carlos Corberán marcaron tras una combinación entre André Almeida y Lucas Beltrán, que protagonizó una acción magistral en la frontal del área. El argentino se cambió el balón del pie derecho al izquierdo en un movimiento que le sirvió para recortar a Thiago Almada y encontrar al mismo tiempo el hueco desde donde soltar un trallazo al palo corto. Un estreno de lujo como goleador en la Liga.
Pero enfrente encontró la reacción de Griezmann con otra genialidad. El francés, que salió en la segunda parte, controló de forma excepcional un pase largo al área, cruzado y bombeado; pinchó el balón, se giró y remató para poner el 2-1, un marcador que ya no se movió.
De esta forma, el Atlético suma 11 triunfos de forma consecutiva entre la Champions y la Liga en su casa. De hecho, esta temporada solo ha cedido un empate como local en su estreno ante el Elche.
En la tabla, con 17 partidos jugados, suma 34 puntos y se queda provisionalmente a seis del liderato. Por su parte, el Valencia rompe su buena racha y se queda con 15 puntos en una situación delicada.