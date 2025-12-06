Berenguer tumba al Atlético con un gol tardío para alejarles de la lucha por la Liga

San Mamés volvió a ver al mejor Nico Williams y con él volvieron las sonrisas a 'la Catedral'. El extremo español se puso a 'su' Athletic a la espalda, cogió el balón y mejoró cada jugada que pasaban por sus pies hasta que consiguió la ayuda que necesitaba. Su gran partido se vio opacado con el mal nivel a la hora de finalizar del resto de atacantes athleticzales, algo recurrente en lo que va de LaLiga.

Pero el 15º en 16 partidos fue un golazo de Berenguer, que llegó con todo al pase atrás de Nico Williams en el 84' para dejar un remate de bellísima factura que se coló por la escuadra izquierda que defendía Jan Oblak.

Laporte da el susto con una lesión El ritmo del choque hizo que el mismo comenzara con mucha tensión, muestra de ello es que el árbitro Muñiz Ruiz ya había enseñado tres tarjetas en los primeros 20 minutos. Pese al atropellado inicio, el colegiado no se vio metio en ningún lío extra, viviendo un partido tranquilo en lo que a decisiones claves respecta. Antes, Sancet tuvo la oportunidad de abrir el marcador en el minuto 1, pero su remate de cabeza a un muy buen centro fue fallido. Minutos después, Almada tuvo la más clara del Atlético en todo el partido, pero su remate con todo a favor fue directa al pie de Unai Simón, que se la quitó de encima como pudo. En una de las muchas acciones de contacto que hubo en la primera, Aymeric Laporte se iba al suelo tras un mal gesto. Su reacción, más que preocupante, hicieron presagiar lo peor e hicieron salir a Dani Vivian a la carrera al campo. Habrá que ver el diagnóstico final de Laporte, aunque parece que finalmente no será tan grave como podía haber parecido en un inicio. La lesión en el minuto 32 ralentizó bastante el ritmo de juego, que llegó hasta el descanso con solo un intento de Julián Álvarez con la zurda que se fue por poco y un remate de cabeza de Sancet que atrapó sin problemas Oblak.

'Nicosistema' tras el descanso Tras la reanudación, el Athletic volvió a su plan A. Nico Williams, muy activo y con mucha chispa cada vez que recibía el balón, atormentaba una y otra vez a Nahuel Molina. El extremo español tuvo la opción de abrir el marcador, pero en un acto de generosidad le dejó el balón a Gorka Guruzeta, quien no acertó a golpear de lleno el balón y desperdició una clarísima ocasión. Giuliano bajó su posición hasta convertirse casi en carrilero y ayudar de esta forma a Nahuel Molina en su duelo ante Nico. Si hablamos de estrellas, la que pasó de forma fugaz por San Mamés fue Julián Álvarez. El argentino cuajó un mal partido y Simeone le cambió en el 65. El Cholo apostó por cambiar de forma temprana a sus dos piezas más adelantadas por el francés y Sorloth en busca de nuevas soluciones. Sin embargo, era el Athletic Club quien seguía acercándose a la portería de Oblak. Un remate a bocajarro de Aitor Paredes en un córner se iba fuera cuando tenía tiempo y espacio para abrir la lata. El Atlético intentó revolverse, pero estuvo cerca de irle en contra. Giuliano disparó desde lejos un potente remate que detuvo con confianza Unai Simón. El arquero español buscó al faro athleticzale, Nico Williams, quien sirvió un genial balón para dejar a Sancet solo frente a la portería. Sin embargo, el '8' bilbaíno mandó su disparo a las nubes. En la siguiente ocasión el pequeño de los Williams dejó la generosidad de las otras jugadas, disparando con su puntera al primer palo tras una buena jugada individual, pero se encontró con Oblak.