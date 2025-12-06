Ferran Torres arrolla a un Betis bajo en defensas y el Barcelona consolida su liderato en la Liga

El FC Barcelona derrotó al Real Betis (3-5) en un partido marcado por el hat-trick de Ferran Torres y que los verdiblancos maquillaron en los últimos momentos del encuentro. El ‘Tiburón’ se coloca segundo en la lucha por el Pichichi detrás de Mbappé y se reivindica definitivamente como ‘9’ en una temporada que concluirá con el Mundial de Estados Unidos.

Muchos meses quedan para que el 15 de junio España se enfrente a Cabo Verde. Pero la realidad es que el jugador de Foios está haciendo que nadie eche de menos a Lewandowski en el Barça cada vez que Hansi Flick le brinda la oportunidad.

Esta vez el técnico alemán pensó en la Champions y decidió reservar al delantero polaco y a Raphinha, reemplazado en el once inicial por Roony Bardghji, titular por tercera vez en liga. La novedad del planteamiento fue que el joven sueco se situó en el hábitat natural de Lamine Yamal, desplazado a la zona central y alejado de la banda.

El Betis golpea, el Barça noquea El partido tuvo más goles que juego. En el minuto 6, una internada de Abde desbordó a Koundé. Su balón al corazón del área se topó con dos remates, uno fallido del Cucho y otro de Fornals que quedó amortiguado por Balde. Sin embargo, el balón llegó a Antony, que fusiló sin piedad a Joan García. El gol dejó en evidencia al lateral francés. Koundé se tomó con demasiada parsimonia el regreso a la línea defensiva, habilitando la posición ventajosa del crack brasileño. Pero si hay alguien con estrella en el Estadio de La Cartuja, ése es el exsevillista, ya que el susto apenas le duró 5 minutos al Barça en el cuerpo. Una triangulación brillante de los azulgranas dejó un balón propicio en el área para la incorporación de Koundé, que puso el balón perfecto para el remate potente de Ferran Torres en el primer palo.

Un ‘Tiburón’ en Sevilla No habían transcurrido dos minutos cuando Roony Bardghji sirvió un balón a Ferrán Torres, que batió por bajo a Álvaro Valles. A partir de entonces el Barça estuvo muy cómodo sobre el terreno de juego. Los azulgranas ganaban todos los balones divididos y tenían una velocidad más que los verdiblancos. La falta de presión del Betis propició que Pedri mandara en el encuentro. Y el canario, cuando tiene tiempo para pensar, es letal. Un pase suyo dejó a Bardghji en el borde del área. El sueco se sacó un potente disparo que perforó de nuevo la meta de Valles . Cuando el partido se encaminaba al descanso, el 'Tiburón' mordió otra vez. Su tiro chocó en el pie de Marc Bartra y se envenenó hasta colarse en la portería del Betis. Hat-trick para el valenciano y máxima efectividad para el líder de la Liga, que parecía sentenciar el partido.