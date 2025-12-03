Rodrigo Riquelme se reivindica con un ‘hat-trick’ y despierta del sueño copero a un combativo Torrent
Real Betis suma y sigue con su buen momento de forma y pasa de ronda en la Copa del Rey tras vencer con un ‘once’ menos habitual a un combativo Torrent CF (1-4), que dio la cara durante los 90 minutos de disputa, pero no pudo contrarrestar el ‘hat-trick’ del protagonista de la noche, Rodrigo Riquelme.
El conjunto de Segunda RFEF afrontaba el que era uno de los partidos más importantes de su historia, pero no pudo hacerlo en su campo, el de San Gregorio, debido a las obras de remodelación.
Fue el estadio del Levante el testigo del último partido de Copa del Torrente esta temporada, que logró pasar a esta segunda ronda gracias a dejar en la cuneta al Juventud Torremolinos (3-1).
El equipo que dirige Toni Seligrat se ha quedado sin poder estar en el sorteo de ‘El Gordo’ de la Copa, ya que, en la siguiente ronda, los dieciseisavos de final, entran Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic.
El Betis encaraba el partido con la buena dinámica de siete partidos sin conocer la derrota y con la moral por las nubes después de haber vencido al Sevilla este pasado fin de semana en el derbi de la ciudad andaluza.
Desde el comienzo del duelo, los verdiblancos se hicieron con el control del balón, ejerciendo su mayor calidad y jerarquía sobre el terreno de juego.
Rodrigo Riquelme, imparable
El Chimy Ávila y Deossa fueron los primeros en probar suerte, aunque sin fortuna. El primer tanto en el marcador del Ciutat de València fue poco más allá de cumplirse los diez minutos de juego, cuando Rodrigo Riquelme sacó su gran calidad para enfilar la frontal del área y sacarse un gran disparo para batir a Marc Dolz, (0-1, min. 11).
También lo intentaba incesantemente Antony desde la banda derecha. El brasileño estaba con muchas ganas, aunque menos fino que en otras ocasiones. Cabe recordar que no pudo disputar el derbi sevillano por estar sancionado.
Los andaluces no dejaron ni un ápice de espacio para que el equipo de Segunda RFEF encontrase su momento en el partido. El Chimy Ávila protagonizó el gesto feo de la noche, con una entrada destiempo una vez cumplida la media hora; el argentino vio una amarilla tirando a naranja.
Poco antes de poner rumbo a los vestuarios, apareció de nuevo Rodrigo Riquelme, esta vez desde la derecha, para sacarse un centro chut que sorprendió al meta del Torrent, (0-2, min. 43).
La segunda parte fue de dominio total bético, el Torrent notó el bajón físico después de competir al máximo en los primeros 45 minutos de partido.
El único verso suelto que podía complicar las cosas era Chimy Ávila, que volvió a ir al límite poco después de la reanudación y le pudo costar una nueva tarjeta y haber dejado a su equipo con diez. El ímpetu del argentino estaba siendo excesivo.
El Torrent encuentra su premio de consolación
Con los deberes hechos, Pellegrini decidió dar descanso a Antony y dar minutos al canterano Pablo García, que se la jugó a 20 minutos del final en una acción defensiva que casi acaba en ocasión clara para el Torrent.
El joven extremo sevillano se redimió de su error poco después, asistiendo a Rodrigo Riquelme, que llegó desde la segunda línea para sentenciar de manera definitiva un duelo que estaba teniendo un solo color, el verdiblanco, (0-3, min. 74).
El exfutbolista del Atlético lograba el primer ‘hat-trick’ de su carrera y justificaba su fichaje por el Betis, llamando a la puerta de Pellegrini, que cada vez tiene más complicado decidir sus ‘onces’, un bendito problema para el ‘arquitecto’.
El Torrent tuvo su mejor ocasión de la noche con un error en la salida de balón de Deossa, que se la dejó a placer al delantero del equipo valenciano para batir a Adrián, que se hizo gigante para evitar el gol de la honra de los locales.
Pero los valencianos no querían tirar la toalla ante su público y siguieron buscando su gol, que llegó en el tramo final del partido, en una jugada a balón parado. Una falta colgada desde la derecha acabó con un buen tanto de cabeza de Corbalán en el segundo palo, (1-3, min. 83).
El Betis suma su segundo triunfo en Copa esta temporada tras apear en primera ronda al Palma del Río (1-7). Ahora, los verdiblancos empiezan lo serio de la Copa con los dieciseisavos de final, donde ya esperan rival.