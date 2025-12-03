Rodrigo Riquelme se reivindica con un ‘hat-trick’ y despierta del sueño copero a un combativo Torrent

Real Betis suma y sigue con su buen momento de forma y pasa de ronda en la Copa del Rey tras vencer con un ‘once’ menos habitual a un combativo Torrent CF (1-4), que dio la cara durante los 90 minutos de disputa, pero no pudo contrarrestar el ‘hat-trick’ del protagonista de la noche, Rodrigo Riquelme.

El conjunto de Segunda RFEF afrontaba el que era uno de los partidos más importantes de su historia, pero no pudo hacerlo en su campo, el de San Gregorio, debido a las obras de remodelación.

Fue el estadio del Levante el testigo del último partido de Copa del Torrente esta temporada, que logró pasar a esta segunda ronda gracias a dejar en la cuneta al Juventud Torremolinos (3-1).

El equipo que dirige Toni Seligrat se ha quedado sin poder estar en el sorteo de ‘El Gordo’ de la Copa, ya que, en la siguiente ronda, los dieciseisavos de final, entran Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic.

El Betis encaraba el partido con la buena dinámica de siete partidos sin conocer la derrota y con la moral por las nubes después de haber vencido al Sevilla este pasado fin de semana en el derbi de la ciudad andaluza.

Desde el comienzo del duelo, los verdiblancos se hicieron con el control del balón, ejerciendo su mayor calidad y jerarquía sobre el terreno de juego.

Rodrigo Riquelme, imparable El Chimy Ávila y Deossa fueron los primeros en probar suerte, aunque sin fortuna. El primer tanto en el marcador del Ciutat de València fue poco más allá de cumplirse los diez minutos de juego, cuando Rodrigo Riquelme sacó su gran calidad para enfilar la frontal del área y sacarse un gran disparo para batir a Marc Dolz, (0-1, min. 11). También lo intentaba incesantemente Antony desde la banda derecha. El brasileño estaba con muchas ganas, aunque menos fino que en otras ocasiones. Cabe recordar que no pudo disputar el derbi sevillano por estar sancionado. Los andaluces no dejaron ni un ápice de espacio para que el equipo de Segunda RFEF encontrase su momento en el partido. El Chimy Ávila protagonizó el gesto feo de la noche, con una entrada destiempo una vez cumplida la media hora; el argentino vio una amarilla tirando a naranja. Poco antes de poner rumbo a los vestuarios, apareció de nuevo Rodrigo Riquelme, esta vez desde la derecha, para sacarse un centro chut que sorprendió al meta del Torrent, (0-2, min. 43). La segunda parte fue de dominio total bético, el Torrent notó el bajón físico después de competir al máximo en los primeros 45 minutos de partido. El único verso suelto que podía complicar las cosas era Chimy Ávila, que volvió a ir al límite poco después de la reanudación y le pudo costar una nueva tarjeta y haber dejado a su equipo con diez. El ímpetu del argentino estaba siendo excesivo.